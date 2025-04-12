Щороку дата свята припадає на різні дні, оскільки її розраховують за єврейським місячним календарем. Цьогоріч Песах завершиться 20 квітня. Що цікаво, його інколи називають "єврейським Великоднем", але ці свята мають різну історію, розповідає LifeStyle24 з посиланням на National Geographic.

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Песах 2025: історія та традиції свята

За переказами, якось єгипетський фараон дізнався, що кількість ізраїльтян в країні значно перевищує чисельність єгиптян. Тоді правитель наказав вбивати кожного новонародженого єврейського малюка, сподіваючись змінити ситуацію. Втім, одного з хлопчиків, на ім'я Мойсей, рятує та починає виховувати донька фараона. Згідно з Торою, Бог звернувся до хлопця та наказав вивести ізраїльтян із Єгипту.

Однак фараон відмовився відпускати єврейський народ. У зв'язку з цим, Бог послав на Єгипет десять кар, серед яких, нашестя комах та смерть єгипетських малюків. Щоб не постраждали євреї, вони мали позначити свої будинки кров'ю ягнят. Лише після цього Мойсею вдалося врятувати ізраїльтян з рабства та вивести їх з Єгипту.

Песах 2025 / Фото Freepik

У сучасному світі євреї дотримуються особливих традицій під час Песаху. Так, у перший день люди збираються за вечерею, яка називається Седер. У цей час родини читають разом Агаду – оповідь про вихід з Єгипту, та вживають символічні страви. Серед них:​

Маца – прісний хліб.

Харосет – страва, яка складається зі суміші фруктів, горіхів і вина.

Марор – гіркі трави, зазвичай салат і хрін.

Зроа – запечена кісточка ягняти.

Бейца – яйце.

Традиції Песаху 2025 / Фото Freepik

Крім цього, під час вечері кожен має випити чотири склянки вина або виноградного соку, які символізують обіцянки, дані Всевишнім народу Ізраїлю. За традицією також заведено наповнювати п'ятий келих і залишати його для пророка Іллі, який має повернутися перед Песахом, щоб сповістити про настання Господнього дня.

Що не можна робити в Песах 2025

Не слід працювати у перший та останній день свята.

Не можна їсти продукти, зроблені на дріжджах або заквасці.

Не варто використовувати звичайний посуд, оскільки раніше там лежали заборонені під час Песаху продукти.

Не слід користуватися речовинами, які містять продукти бродіння, наприклад, борошняним клейстером.

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