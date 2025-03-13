Невероятной радости и искренних улыбок: поздравления с Днем ангела в картинках, прозе и стихах
- День ангела – праздник, когда поздравляют близких теплыми словами, желая им здоровья и Божьей опеки.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с Днем ангела в картинках, прозе и стихах для родных и друзей.
День ангела – особый праздник, когда принято поздравлять близких теплыми словами, желать им здоровья, радости и Божьей опеки. Традиционно именинники получают искренние пожелания от родных и друзей, а некоторые идут в церковь, чтобы поставить свечу за своего небесного покровителя.
LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем ангела в картинках поздравления с Днем ангела. Сохраните их себе и отправьте своим родным, друзьям, знакомым и коллегам, которые скоро будут отмечать именины. Подарите им хорошее настроение и проведите этот день вместе с ними.
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Поздравления с Днем ангела: картинки, проза и стихи
Поздравляю с Днем ангела! Желаю невероятной радости, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок, искренних друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неиссякаемого оптимизма!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь – он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться – он тоже вместе с тобой будет радоваться.
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Друг, с Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств, поэтому желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, что подарили тебе родители.
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(Ім'я людини), ми вас всі вітаємо,
Щастя зичимо й добра,
Щоб життя було яскравим
І в душі цвіла весна!
Ще наснаги у роботі,
Муза, щоб не йшла від вас
Довгих літ, казкових ночей,
Радості, привіт від нас!
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З Днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
Багато щастя додавав,
І що робити на вушко підказував!
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Хай доля удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
Вітаю зі святом!
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С праздником! Пусть мимо тебя не проходит удача, счастье оставляет глубокий след, любовь не сгорает, а все самые заветные мечты и желания осуществляются как можно быстрее и как можно чаще. Удачи, добра и мира!
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С Днем ангела! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и перспектив!