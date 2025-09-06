В этот день хочется дарить улыбки, приятные сюрпризы и оставлять добрые воспоминания на долгие годы. LifeStyle24 подготовил подборку красивых открыток и картинок с пожеланиями ко дню рождения. Они станут прекрасным дополнением к вашим словам и подарят имениннику еще больше радости.

Поздравления с днем рождения в картинках и открытках

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24

Крутые поздравления с днем рождения своими словами

Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не думай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не бросайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты будут в восторге от твоих фантазий!

***

Поздравляю с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыплется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нем задуются с первой попытки! Пусть радуют ночи и безумно счастливые дни!

***

Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю ярких впечатлений, острых ощущений, отличную машину и крутую компанию для веселых вечеров. Самых неожиданных тебе подарков судьбы и веселого настроения на каждый день!

***

С праздником тебя! Пусть будет крепкое здоровье и не болит по утрам голова, если слезы, то от счастья, если утопать, то в любви и радостных эмоциях. Чтобы жизнь была сладкой, деньги лились рекой и чтобы всегда ждали дома. Поздравления!