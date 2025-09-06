У цей день хочеться дарувати усмішки, приємні сюрпризи та залишати добрі спогади на довгі роки. LifeStyle24 підготував добірку гарних листівок і картинок з побажаннями до дня народження. Вони стануть чудовим доповненням до ваших слів і подарують імениннику ще більше радості.

Цікаво Незабутні привітання з днем народження: щирі слова з сенсом у прозі

Привітання з днем народження у картинках і листівках

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

Круті привітання з днем народження своїми словами

Я хочу привітати тебе з днем народження! Побажати простого людського щастя і неземного кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не кидайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії будуть у захваті від твоїх фантазій!

***

Вітаю з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай і раніше радують веселі анекдоти, літає високо душа. Нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому задуются з першої спроби! Нехай тішать ночі і шалено щасливі дні!

***

Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю яскравих вражень, гострих відчуттів, відмінну машину і круту компанію для веселих вечорів. Найнесподіваніших тобі подарунків долі та веселого настрою на кожен день!

***

Зі святом тебе! Нехай буде міцне здоров'я і не болить вранці голова, якщо сльози, то від щастя, якщо потопати, то в любові і радісних емоціях. Щоб життя було солодким, гроші лилися рікою і щоб завжди чекали вдома. Вітання!