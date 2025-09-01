В этот день наши предки проводили время в семейном кругу. О запретах и приметах на 1 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Симеона Столпника

Он родился около 370 года в Киликии в христианской семье. Еще с юных лет парень стремился посвятить свою жизнь служению Богу. Именно поэтому в 18-летнем возрасте Симеон поступил в монастырь. Там он придерживался строгого поста и много молился. Через некоторое время мужчина оставил обитель и избрал путь отшельника. Сначала он жил в колодце и пещере, проводя дни и ночи в молитвах. К тому же к святому часто приходили люди за советом и исцелением. Чтобы избежать соблазнов, Симеон построил высокий столб и поселился на нем, начав новую форму подвига – столпничество. Что интересно, святой прожил там 37 лет, постоянно молясь и обучая людей вере. После его смерти в 459 году на месте подвигов Симеона начали происходить чудеса.

Что нельзя делать?

Не стоит занимать любые вещи из дома, потому что тогда привлечете проблемы в собственную жизнь.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя заниматься уборкой дома.

Не рекомендуется переедать.

Народные приметы

Если на улице пасмурная погода, то осень будет дождливой.

Если сегодня тепло, то зимой не будет холодно.

Если гуси уже улетели в теплые края, то зима будет ранней.

Если увидите много мух, то вскоре будет холодно.

Что еще отмечают?

День знаний. Его ежегодно отмечают 1 сентября. В этот день традиционно стартует начало нового учебного года. Этот праздник объединяет учеников, учителей и родителей, напоминая нам, что знания – сила, которая открывает двери в будущее.

Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. В этом году он стартует именно 1 сентября. Болезнь Альцгеймера – хроническое заболевание мозга, которое приводит к постепенному ухудшению памяти, мышления, речи и способности выполнять повседневные дела. В течение сентября принято повышать осведомленность общества об этой болезни.