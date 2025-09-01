У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 1 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем

День пам'яті святого преподобного Симеона Стовпника

Він народився близько 370 року в Кілікії у християнській родині. Ще з юних років хлопець прагнув присвятити своє життя служінню Богові. Саме тому у 18-річному віці Симеон вступив до монастиря. Там він дотримувався суворого посту та багато молився. Через деякий час чоловік залишив обитель і обрав шлях самітника. Спершу він жив у колодязі та печері, проводячи дні й ночі у молитвах. До того ж до святого часто приходили люди за порадою та зціленням. Щоб уникнути спокус, Симеон збудував високий стовп і оселився на ньому, започаткувавши нову форму подвигу – стовпництво. Що цікаво, святий прожив там 37 років, постійно молячись і навчаючи людей віри. Після його смерті у 459 році на місці подвигів Симеона почали відбуватися дива.

Що не можна робити?

Не варто позичати будь-які речі з дому, бо тоді привабите проблеми у власне життя.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна займатися прибиранням вдома.

Не рекомендується переїдати.

Народні прикмети

Якщо надворі похмура погода, то осінь буде дощовою.

Якщо сьогодні тепло, то взимку не буде холодно.

Якщо гуси вже відлетіли в теплі краї, то зима буде ранньою.

Якщо побачите багато мух, то незабаром буде холодно.

Що ще відзначають?

День знань. Його щорічно відзначають 1 вересня. У цей день традиційно стартує початок нового навчального року. Це свято об'єднує учнів, учителів і батьків, нагадуючи нам, що знання – сила, яка відкриває двері у майбутнє.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Цьогоріч він стартує саме 1 вересня. Хвороба Альцгеймера – хронічне захворювання мозку, яке призводить до поступового погіршення пам'яті, мислення, мовлення та здатності виконувати повсякденні справи. Протягом вересня заведено підвищувати обізнаність суспільства про цю хворобу.