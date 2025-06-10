В этот день наши предки работали на огороде вместе с родными. О запретах и приметах на 10 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского

Он был епископом города Пруссы. Мужчина преданно служил Господу, поэтому распространял христианство среди народа. В то же время Тимофей обращал язычников к вере, а впоследствии получил дар чудотворения. Однако тогда правителем был император Юлиан Отступник, который преследовал верующих и жестоко их пытал. Когда царь узнал о деятельности святого, то приказал немедленно заключить его в тюрьму. Впрочем, в тюрьме Тимофей продолжал молиться Господу и распространять веру. Поэтому Юлиан разозлился и сказал отсечь голову епископу. Так, Тимофей отошел в вечность, а его мощи впоследствии перенесли в Константинополь.

Что нельзя делать

Не стоит спорить и ссориться с родными.

Нельзя открывать окна дома, потому что тогда привлечете неудачи в дом.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется думать и говорить о плохом.

Народные приметы

Если сегодня увидите пауков, то в ближайшее время будет тепло.

Если пойдет дождь, то ожидайте хороших новостей.

Если на улице ясная погода, то скоро будет холодно.

Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Всемирный день ремесленничества. Его ежегодно отмечают 10 июня. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1964 году, прошла первая международная конференция ремесленников, преподавателей, чиновников и художников из 40 стран мира.

Заметим, что уже рассказывали о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.