У цей день наші предки працювали на городі разом з рідними. Про заборони й прикмети на 10 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського

Він був єпископом міста Прусси. Чоловік віддано служив Господу, тому поширював християнство серед народу. Водночас Тимофій навертав язичників до віри, а згодом здобув дар чудотворення. Однак тоді правителем був імператор Юліан Відступник, який переслідував вірян і жорстоко їх катував. Коли цар дізнався про діяльність святого, то наказав негайно ув'язнити його. Втім, у в'язниці Тимофій продовжував молитися Господу та поширювати віру. Через це Юліан розлютився та сказав відсікти голову єпископу. Так, Тимофій відійшов у вічність, а його мощі згодом перенесли до Константинополя.

Що не можна робити

Не варто сперечатися та сваритися з рідними.

Не можна відчиняти вікна вдома, бо тоді привабите невдачі в оселю.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується думати та говорити про погане.

Народні прикмети

Якщо сьогодні побачите павуків, то найближчим часом буде тепло.

Якщо піде дощ, то очікуйте гарних новин.

Якщо надворі ясна погода, то скоро буде холодно.

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день ремісництва. Його щорічно відзначають 10 червня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1964 році, пройшла перша міжнародна конференція ремісників, викладачів, урядовців та художників з 40 країн світу.

Зауважимо, що вже розповідали про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.