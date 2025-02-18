В этот день наши предки готовили печенье, а остатки выносили птицам на улицу. О запретах и приметах на 18 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого Льва, Папы Римского

Он получил хорошее образование, которое бы позволило ему построить большую карьеру. Однако мужчина решил посвятить свою жизнь вере, поэтому выбрал духовный путь. Лев стал архидиаконом при Папе Сиксте III, а впоследствии – Папой Римской Церкви. Святой постоянно защищал православие и отстаивал его идеи перед еретиками. Именно он способствовал созыву IV Вселенского Халкидонского Собора, на котором было объявлено послание Льва к погибшему святому Флавиану, отдавшему свою жизнь за веру. В 452 году Папа Римский смог молитвами остановить вождя гуннов Аттилу, который хотел уничтожить Рим. Святой Лев умер в глубокой старости.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить и вязать.

Не следует сквернословить и спорить.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя думать о плохом, потому что тогда привлечете беды в жизнь.

Народные приметы

Если сегодня не будет дождя, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе хорошо видно Луну, то ожидайте морозов.

Если услышите гром, то весна придет поздно.

Если на небе будут ярко сиять звезды, то вскоре будет очень холодно.

Что еще отмечают

Международный день батарейки. Этот праздник ежегодно отмечают 18 февраля. Что интересно, такую дату выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день в 1745 году родился итальянский физик, по имени Алессандро Вольт. Мужчина изобрел первую электрическую батарейку – "вольтов столб".