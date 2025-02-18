У цей день наші предки готували печиво, а залишки виносили птахам на вулицю. Про заборони й прикмети на 18 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Льва, Папи Римського

Він здобув гарну освіту, яка б дозволила йому побудувати велику кар'єру. Однак чоловік вирішив присвятити своє життя вірі, тому обрав духовний шлях. Лев став архідияконом при Папі Сіксті III, а згодом – Папою Римської Церкви. Святий постійно захищав православ'я та відстоював його ідеї перед єретиками. Саме чоловік сприяв скликанню IV Вселенського Халкідонського Собору, на якому було оголошено послання Лева до загиблого святого Флавіана, що віддав своє життя за віру. У 452 році Папа Римський зміг молитвами зупинити вождя гунів Аттілу, який хотів знищити Рим. Святий Лев помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити та в’язати.

Не слід лихословити та сперечатися.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не можна думати про погане, бо тоді привабите біди в життя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні не дощитиме, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно Місяць, то очікуйте морозів.

Якщо почуєте грім, то весна прийде пізно.

Якщо на небі яскраво сяятимуть зорі, то незабаром буде дуже холодно.

Що ще відзначають

Міжнародний день батарейки. Це свято щорічно відзначають 18 лютого. Що цікаво, таку дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день 1745 року народився італійський фізик, на ім'я Алессандро Вольт. Чоловік винайшов першу електричну батарейку – "вольтів стовп".