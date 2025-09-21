В этот день наши предки пекли караваи и угощали ими своих соседей. О запретах и других праздниках 21 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого апостола Кодрата
Он был одним из семидесяти апостолов. Кодрат проповедовал христианство в Афинах и Магнесии, где стал впоследствии епископом. Мужчина обращал многих людей к вере во Христа и опровергал языческие обычаи. Однако язычники возмутились уничтожением идолов и упадком их храмов, поэтому начали преследовать Кодрата. Так, святого избили камнями, после чего заключили в тюрьму и долго морили голодом. Укрепленный Божьей благодатью, Кодрат выдержал все страдания, однако через некоторое время все же принял мученическую смерть во времена правления императора Адриана. Тело святого похоронили в Магнесии. Что интересно, позже мощи Кодрата помогали верующим исцелиться от болезней.
Что нельзя делать?
- Не следует отправляться в путешествие, потому что тогда накличете неудачи в жизни.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя брать и занимать вещи в долг.
- Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать с близкими.
Что еще отмечают?
- В третье воскресенье сентября в Украине традиционно отмечают Всенародный день отца. Этот праздник считается неофициальным, но важным для украинцев, которые хотят выразить благодарность своим отцам за воспитание, заботу и любовь. Что интересно, этот день установили в 2009 году по инициативе общественных организаций, среди которых "Международный центр отцовства".
- Кроме этого, 21 сентября в Украине празднуют День города Чернигов. Это особая дата, когда украинцы чтят прошлое и настоящее одного из древнейших городов Украины. В этот день черниговцы чествуют свои корни и делятся гордостью за родной край.