В этот день наши предки пекли караваи и угощали ими своих соседей. О запретах и других праздниках 21 сентября – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на сентябрь 2025 года

День памяти святого апостола Кодрата

Он был одним из семидесяти апостолов. Кодрат проповедовал христианство в Афинах и Магнесии, где стал впоследствии епископом. Мужчина обращал многих людей к вере во Христа и опровергал языческие обычаи. Однако язычники возмутились уничтожением идолов и упадком их храмов, поэтому начали преследовать Кодрата. Так, святого избили камнями, после чего заключили в тюрьму и долго морили голодом. Укрепленный Божьей благодатью, Кодрат выдержал все страдания, однако через некоторое время все же принял мученическую смерть во времена правления императора Адриана. Тело святого похоронили в Магнесии. Что интересно, позже мощи Кодрата помогали верующим исцелиться от болезней.

Что нельзя делать?

Не следует отправляться в путешествие, потому что тогда накличете неудачи в жизни.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя брать и занимать вещи в долг.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать с близкими.

Что еще отмечают?