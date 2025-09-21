У цей день наші предки пекли короваї та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й інші свята 21 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

День пам'яті святого апостола Кодрата

Він був одним із сімдесяти апостолів. Кодрат проповідував християнство в Афінах і Магнесії, де став згодом єпископом. Чоловік навертав багатьох людей до віри у Христа та спростовував язичницькі звичаї. Однак язичники обурилися знищенням ідолів і занепадом їхніх храмів, тому почали переслідувати Кодрата. Так, святого побили камінням, після чого ув'язнили й довго морили голодом. Зміцнений Божою благодаттю, Кодрат витримав усі страждання, проте через деякий час все ж прийняв мученицьку смерть за часів правління імператора Адріана. Тіло святого поховали у Магнесії. Що цікаво, пізніше мощі Кодрата допомагали вірянам зцілитися від хвороб.

Що не можна робити?

Не слід вирушати в подорож, бо тоді накличете невдачі у життя.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна брати й позичати речі в борг.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати з близькими.

Що ще відзначають?