У цей день наші предки пекли короваї та пригощали ними своїх сусідів. Про заборони й інші свята 21 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025
День пам'яті святого апостола Кодрата
Він був одним із сімдесяти апостолів. Кодрат проповідував християнство в Афінах і Магнесії, де став згодом єпископом. Чоловік навертав багатьох людей до віри у Христа та спростовував язичницькі звичаї. Однак язичники обурилися знищенням ідолів і занепадом їхніх храмів, тому почали переслідувати Кодрата. Так, святого побили камінням, після чого ув'язнили й довго морили голодом. Зміцнений Божою благодаттю, Кодрат витримав усі страждання, проте через деякий час все ж прийняв мученицьку смерть за часів правління імператора Адріана. Тіло святого поховали у Магнесії. Що цікаво, пізніше мощі Кодрата допомагали вірянам зцілитися від хвороб.
Що не можна робити?
- Не слід вирушати в подорож, бо тоді накличете невдачі у життя.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не можна брати й позичати речі в борг.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати з близькими.
Що ще відзначають?
- У третю неділю вересня в Україні традиційно відзначають Всенародний день батька. Це свято вважається неофіційним, але важливим для українців, які хочуть висловити вдячність своїм татусям за вихованням, турботу та любов. Що цікаво, цей день встановили у 2009 році за ініціативою громадських організацій, серед яких "Міжнародний центр батьківства".
- Крім цього, 21 вересня в Україні святкують День міста Чернігів. Це особлива дата, коли українці вшановують минуле й сьогодення одного з найдавніших міст України. У цей день чернігівці вшановують своє коріння та діляться гордістю за рідний край.