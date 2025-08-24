В этот день наши предки делали из овечьей шерсти нити, которые потом использовали для изготовления теплых вещей на зиму. О запретах и приметах на 24 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года
День памяти священномученика Евтихия
Он жил в конце I – начале II века и происходил из города Севастии Палестинской. Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла, поэтому преданно служил Господу. Вместе со своими учителями святой путешествовал по миру и распространял христианскую веру среди людей. Однако тогда происходили гонения на верующих, из-за чего Евтихий претерпел страшные мучения. На мужчину даже выпустили льва, но зверь неожиданно заговорил человеческим голосом и почтил Бога, поэтому не нанес вреда святому. Известно, что Евтихий погиб от удара меча.
Что нельзя делать?
- Не стоит лениться и бездельничать.
- Нельзя пить алкоголь.
- Не рекомендуется ходить на охоту или рыбалку, потому что тогда привлечете беды в жизнь.
- Не следует ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то ожидайте холодов в ближайшее время.
- Если на небе хорошо видна луна, то в сентябре редко будет идти дождь.
- Если в лесу будет мало грибов, то стоит готовиться к холодной зиме.
- Если на улице туманно, то сентябрь придет рано.
Что еще отмечают?
День Независимости Украины. Его ежегодно отмечают 24 августа. Страна официально празднует 34 годовщину. В этот день принято вспоминать историю Украины и многолетнюю борьбу украинцев за государственность и свободу.