В этот день наши предки делали из овечьей шерсти нити, которые потом использовали для изготовления теплых вещей на зиму. О запретах и приметах на 24 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти священномученика Евтихия

Он жил в конце I – начале II века и происходил из города Севастии Палестинской. Евтихий был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла, поэтому преданно служил Господу. Вместе со своими учителями святой путешествовал по миру и распространял христианскую веру среди людей. Однако тогда происходили гонения на верующих, из-за чего Евтихий претерпел страшные мучения. На мужчину даже выпустили льва, но зверь неожиданно заговорил человеческим голосом и почтил Бога, поэтому не нанес вреда святому. Известно, что Евтихий погиб от удара меча.

Что нельзя делать?

Не стоит лениться и бездельничать.

Нельзя пить алкоголь.

Не рекомендуется ходить на охоту или рыбалку, потому что тогда привлечете беды в жизнь.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то ожидайте холодов в ближайшее время.

Если на небе хорошо видна луна, то в сентябре редко будет идти дождь.

Если в лесу будет мало грибов, то стоит готовиться к холодной зиме.

Если на улице туманно, то сентябрь придет рано.

Что еще отмечают?

День Независимости Украины. Его ежегодно отмечают 24 августа. Страна официально празднует 34 годовщину. В этот день принято вспоминать историю Украины и многолетнюю борьбу украинцев за государственность и свободу.