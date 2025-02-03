В этот день наши предки не надевали черную одежду, потому что не хотели привлечь проблемы и трудности в жизнь. О запретах и приметах 3 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы

Однажды Святой Дух сказал Симеону, что тот сможет умереть только после встречи с Иисусом. Когда Дева Мария принесла Христа в Иерусалимский храм, праведный увидел собственными глазами Мессию. Пророчество сбылось, и мужчина вскоре отошел в вечность.

Анна пророчица в течение жизни преданно служила Господу. Женщина много молилась и придерживалась поста. Анна также отправилась в храм, чтобы увидеть Иисуса на 40-й день после Его рождения. После встречи с Ним она начала рассказывать всем о Мессии. Анна и Симеон символизируют людей, которые ждали появления Христа.

Что нельзя делать

Не стоит употреблять алкоголь и переедать.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя брать или занимать деньги в долг.

Не рекомендуется пришивать пуговицы, потому что привлечете проблемы в личной жизни.

Народные приметы

Если уже давно не выпадал снег, то летом часто будет идти дождь.

Если воробьи будут громко петь, то весна придет рано.

Если услышите шум в лесу, то ожидайте оттепели.

Если небо безоблачное, то вскоре наступит весна.

Что еще отмечают

День женщины-врача. Его ежегодно отмечают 3 февраля, начиная с 2016 года. Именно в этот день, в 1821 году родилась Элизабет Блэквелл – первая женщина, получившая высшее медицинское образование в США.