У цей день наші предки не одягали чорний одяг, бо не хотіли привабити проблеми й труднощі в життя. Про заборони й прикмети 3 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті праведного Симеона Богоприємця й Анни пророчиці
Одного дня Святий Дух сказав Симеону, що той зможе померти лише після зустрічі з Ісусом. Коли Діва Марія принесла Христа до Єрусалимського храму, праведний побачив на власні очі Месію. Пророцтво здійснилося, і чоловік невдовзі відійшов у вічність.
Анна пророчиця протягом життя віддано служила Господу. Жінка багато молилася та дотримувалася посту. Анна також вирушила до храму, щоб побачити Ісуса на 40-й день після Його народження. Після зустрічі з Ним вона почала розповідати усім про Месію. Анна та Симеон символізують людей, які чекали на появу Христа.
Що не можна робити
- Не варто вживати алкоголь й переїдати.
- Не слід сваритися й сперечатися з рідними.
- Не можна брати або позичати гроші в борг.
- Не рекомендується пришивати ґудзики, бо привабите проблеми в особистому житті.
Народні прикмети
- Якщо вже давно не випадав сніг, то влітку часто дощитиме.
- Якщо горобці гучно співатимуть, то весна прийде рано.
- Якщо почуєте шум у лісі, то очікуйте відлиги.
- Якщо небо безхмарне, то незабаром настане весна.
Що ще відзначають
День жінки-лікаря. Його щорічно відзначають 3 лютого, починаючи з 2016 року. Саме в цей день, у 1821 році народилася Елізабет Блеквелл – перша жінка, яка здобула вищу медичну освіту в США.