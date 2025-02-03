У цей день наші предки не одягали чорний одяг, бо не хотіли привабити проблеми й труднощі в життя. Про заборони й прикмети 3 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті праведного Симеона Богоприємця й Анни пророчиці

Одного дня Святий Дух сказав Симеону, що той зможе померти лише після зустрічі з Ісусом. Коли Діва Марія принесла Христа до Єрусалимського храму, праведний побачив на власні очі Месію. Пророцтво здійснилося, і чоловік невдовзі відійшов у вічність.

Анна пророчиця протягом життя віддано служила Господу. Жінка багато молилася та дотримувалася посту. Анна також вирушила до храму, щоб побачити Ісуса на 40-й день після Його народження. Після зустрічі з Ним вона почала розповідати усім про Месію. Анна та Симеон символізують людей, які чекали на появу Христа.

Що не можна робити

Не варто вживати алкоголь й переїдати.

Не слід сваритися й сперечатися з рідними.

Не можна брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується пришивати ґудзики, бо привабите проблеми в особистому житті.

Народні прикмети

Якщо вже давно не випадав сніг, то влітку часто дощитиме.

Якщо горобці гучно співатимуть, то весна прийде рано.

Якщо почуєте шум у лісі, то очікуйте відлиги.

Якщо небо безхмарне, то незабаром настане весна.

Що ще відзначають

День жінки-лікаря. Його щорічно відзначають 3 лютого, починаючи з 2016 року. Саме в цей день, у 1821 році народилася Елізабет Блеквелл – перша жінка, яка здобула вищу медичну освіту в США.