В этот день наши предки отправлялись в лес и гуляли там вместе с родными. О запретах и приметах на 5 сентября

День памяти святого пророка Захария, отца Иоанна Предтечи

Захарий работал священником и жил во времена правления царя Ирода. Вместе с женой Елисаветой они были праведными людьми, которые безупречно исполняли Закон Божий, но долго оставались бездетными. Однажды Захарий увидел архангела Гавриила. Тот сообщил, что молитвы супругов были услышаны, поэтому у пары родится сын, которого будут звать Иваном. Захарий усомнился, потому что они с Елисаветой были уже пожилого возраста. Из-за сомнений мужчины архангел сделал того немым. На восьмой день после рождения малыша вспыхнул спор относительно его имени. Родные хотели назвать ребенка Захарием, но Елисавета настаивала на имени Иван. Немой отец подтвердил ее слова, написав на табличке: "Иван имя ему". Тогда Захарий неожиданно вернул себе возможность говорить и прославлять Бога. Согласно преданию, во время гонений царя Ирода Елисавета укрывала Иоанна в горах, а Захария воины убили в храме за отказ выдать местонахождение малыша.

Что нельзя делать?

Не стоит одевать старую одежду, потому что тогда скоро заболеете.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя гадать и гадать.

Не рекомендуется сплетничать и завидовать.

Народные приметы

Если утром ветрено, то в ближайшее время ожидайте холодов.

Если на рябине увидите пожелтевшие листья, то зима придет рано.

Если небо облачное, то осень будет холодной.

Если лягушки не будут квакать, то октябрь придет поздно.

