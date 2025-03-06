В этот день наши предки ходили в баню и занимались рыбалкой. О запретах и приметах на 6 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

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День памяти 42 мучеников из города Амморея

Во время войны с греками сарацины захватили город Амморей и взяли в плен 42 воина. Эти бойцы исповедовали христианство, поэтому преданно служили Господу. Мужчин отправили в Сирию, где те в течение семи лет подвергались страшным пыткам. Кроме этого, воинов заставляли отречься от Иисуса Христа, но те отказывались. Среди заключенных были: Константин, Аэтий, Феофил, Феодор, Мелисена, Калист и Васоя. Их всех осудили на казнь, впоследствии им отсекли головы, а их тела выбросили в реку. Эти пленные стали примером мужества и преданности вере даже в лихие времена.

Что нельзя делать

Не стоит употреблять алкоголь.

Не следует ссориться и спорить.

Не рекомендуется открывать окна на целый день, потому что привлечете нечистую силу в дом.

Нельзя завидовать и желать зла другим людям.

Народные приметы народные приметы

Если утром ударит мороз, то в марте будет холодно.

Если услышите стук дятла, то ожидайте холодов.

Если в реке уже растаял лед, то в этом году будет неурожай.

Если на улице холодно, то летом редко будет идти дождь.

Что еще отмечают

Европейский день праведников. Его ежегодно отмечают 6 марта. Этот праздник установили в 2012 году по инициативе Европейского парламента. Главная цель этого дня – почтить память людей, которые проявили героизм и рисковали своей жизнью, чтобы спасти других во время геноцидов и этнических чисток.