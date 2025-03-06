У цей день наші предки ходили до лазні та займалися риболовлею. Про заборони й прикмети на 6 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

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День пам'яті 42 мучеників з міста Амморея

Під час війни з греками сарацини захопили місто Амморей та взяли в полон 42 воїни. Ці бійці сповідували християнство, тому віддано служили Господу. Чоловіків відправили у Сирію, де ті протягом семи років зазнавали страшних тортур. Крім цього, воїнів змушували зректися Ісуса Христа, але ті відмовлялися. Серед ув'язнених були: Костянтин, Аетій, Феофіл, Феодор, Мелісена, Каліст і Васоя. Їх усіх засудили на страту, згодом їм відтяли голови, а їхні тіла викинули в річку. Ці полонені стали прикладом мужності й відданості вірі навіть у лихі часи.

Що не можна робити

Не варто вживати алкоголь.

Не слід сваритися та сперечатися.

Не рекомендується відкривати вікна на цілий день, бо привабите нечисту силу в дім.

Не можна заздрити й бажати зла іншим людям.

Народні прикмети

Якщо вранці вдарить мороз, то в березні буде холодно.

Якщо почуєте стукіт дятла, то очікуйте холодів.

Якщо у річці вже розтанув лід, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо надворі холодно, то влітку рідко дощитиме.

Що ще відзначають

Європейський день праведників. Його щорічно відзначають 6 березня. Це свято встановили у 2012 році за ініціативою Європейського парламенту. Головна мета цього дня – вшанувати пам'ять людей, які проявили героїзм і ризикували своїм життям, щоб врятувати інших під час геноцидів та етнічних чисток.