Однако существуют некоторые ситуации, когда делать предложение не стоит, поскольку это может привести к недоразумениям или даже разрушить отношения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя делать предложение

В древности наши предки верили, что високосный год приносит нестабильность и испытания. Поэтому предки старались не заключать браки в этот период, чтобы не навлечь трудности. Также раньше люди не делали предложение руки и сердца в мае, потому что этот месяц посвящался полевым работам. В народе даже появилась поговорка: "Кто в мае женится – всю жизнь маяться будет". Так, считалось, что брак, который начинается в этом месяце, будет полон несчастья.

Кроме этого, Православная церковь Украины не рекомендует жениться и проводить свадьбы во время постов и на религиозные праздники, в частности Пасху и Рождество. Это касается и предложения руки и сердца, ведь подобные действия будут отвлекать верующих от духовного содержания этих дней.

В то же время некоторые люди верят в негативную силу числа 13, поэтому не принимают важных решений, в частности, связанных с бракосочетанием, в эти даты. По народным приметам, любые события, запланированные в эти дни, могут иметь плохие последствия в будущем.

Когда нельзя делать предложение / Фото Freepik

Впрочем, верить в суеверия или нет – личный выбор каждого. Многие самостоятельно решают, когда именно сделать предложение, и выбирают благоприятный момент для этого важного шага.

Что нельзя делать до брака

Наши предки считали, что существует несколько вещей, которые нельзя делать до брака. Например, невеста не должна примерять свое платье до свадьбы без веской причины. Дело в том, что так можно было навлечь проблемы и трудности и даже развод в будущем. В то же время предки не покупали заранее кольца и старались не носить их до брака, ведь кольца символизировали единство и преданность. Но если же примерить эти украшения до свадьбы, то энергетика будущих супругов станет негативной, что привлечет споры и недоразумения в семью.

По народным приметам, также запрещается фотографироваться в свадебном наряде до дня бракосочетания. Если пара сделает совместную фотосессию в праздничных образах заранее, то это может привести к ссорам или даже к разрыву отношений.