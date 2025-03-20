Однак існують деякі ситуації, коли робити пропозицію не варто, оскільки це може призвести до непорозумінь або навіть зруйнувати стосунки. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Чому не можна знімати обручку: запам'ятайте це

Коли не можна робити пропозицію

У давнину наші предки вірили, що високосний рік приносить нестабільність та випробування. Тому пращури намагалися не укладати шлюби в цей період, щоб не накликати труднощі. Також раніше люди не робили пропозицію руки та серця в травні, бо цей місяць присвячувався польовим роботам. У народі навіть з'явилася приказка: "Хто в травні одружиться – все життя маятися буде". Так, вважалося, що шлюб, який починається в цьому місяці, буде сповнений нещастя.

Крім цього, Православна церква України не рекомендує одружуватися та проводити весілля під час постів і на релігійні свята, зокрема Великдень і Різдво. Це стосується і пропозиції руки та серця, адже подібні дії відвертатимуть вірян від духовного змісту цих днів.

Водночас деякі люди вірять у негативну силу числа 13, тому не ухвалюють важливих рішень, зокрема, пов'язаних з одруженням, у ці дати. За народними прикметами, будь-які події, заплановані у ці дні, можуть мати погані наслідки в майбутньому.

Коли не можна робити пропозицію / Фото Freepik

Втім, вірити в забобони чи ні – особистий вибір кожного. Багато хто самостійно вирішує, коли саме зробити пропозицію, та вибирає найсприятливіший момент для цього важливого кроку.

Що не можна робити до шлюбу

Наші пращури вважали, що існує кілька речей, які не можна робити до шлюбу. Наприклад, наречена не повинна приміряти свою сукню до весілля без вагомої причини. Річ у тім, що так можна було накликати проблеми й труднощі та навіть розлучення в майбутньому. Водночас предки не купували заздалегідь обручки та намагалися не носити їх до шлюбу, адже каблучки символізували єдність та відданість. Та якщо ж приміряти ці прикраси до весілля, то енергетика майбутнього подружжя стане негативною, що привабить суперечки та непорозуміння в родину.

За народними прикметами, також забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження. Якщо пара зробить спільну фотосесію у святкових образах заздалегідь, то це може призвести до сварок або навіть до розриву стосунків.