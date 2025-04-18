Это чудо традиционно произойдет в Храме Гроба Господня, накануне Пасхи. Когда верующие отнесут домой Благодатный огонь – рассказывает LifeStyle24.

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Когда несут домой Благодатный огонь

Восхождение Благодатного огня считается одним из главных чудес для христиан. В Великую субботу, которая в этом году приходится на 19 апреля, традиционно состоится этот обряд. Во время торжественной церемонии Иерусалимский патриарх войдет в часовню, которую называют Кувуклией, держа в руках 33 свечи. Они символизируют количество лет Иисуса на момент смерти. После молитвы патриарха Благодатный огонь взойдет и будет передаваться верующим. Так, его будут распространять лампами или свечами во всем мире, где христиане будут торжественно встречать пламя в храмах.

Обычно вечером Великой субботы или в ночь на Пасху Благодатный огонь привозят в Украину. Нередко возле церквей раздают частичку пламени всем желающим, поэтому можно зажечь свою свечу или лампадку и вернуться с ними домой. Этот огонь преимущественно хранят возле икон, а некоторые даже используют его для зажигания пасхальной свечи во время праздничной трапезы.

Когда несут домой Благодатный огонь / Фото Православной Церкви Украины

Что произойдет, если Благодатный огонь не сойдет

Многие верующие воспринимают возможное отсутствие огня как знак или предупреждение. Некоторые святые отцы высказывали мнение, что если пламя однажды не взойдет, то это может быть признаком приближения конца света или духовного упадка человечества.

Именно таким образом Господь предупредит, что времени на покаяние почти не осталось. Однако до сих пор нет задокументированных подтверждений, что Благодатный огонь когда-то не сошел.