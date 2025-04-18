Це диво традиційно відбудеться в Храмі Гробу Господнього, напередодні Великодня. Коли віряни віднесуть додому Благодатний вогонь – розповідає LifeStyle24.

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Коли несуть додому Благодатний вогонь

Сходження Благодатного вогню вважається одним із головних див для християн. У Велику суботу, яка цьогоріч припадає на 19 квітня, традиційно відбудеться цей обряд. Під час урочистої церемонії Єрусалимський патріарх увійде до каплиці, яку називають Кувуклією, тримаючи у руках 33 свічки. Вони символізують кількість років Ісуса на момент смерті. Після молитви патріарха Благодатний вогонь зійде і буде передаватися вірянам. Так, його поширюватимуть лампами чи свічками в усьому світі, де християни урочисто зустрічатимуть полум'я у храмах.

Зазвичай ввечері Великої суботи або в ніч на Великдень Благодатний вогонь привозять в Україну. Нерідко біля церков роздають частинку полум'я всім охочим, тож можна запалити свою свічку або лампадку та повернутись з ними додому. Цей вогонь переважно зберігають біля ікон, а дехто навіть використовує його для запалювання великодньої свічки під час святкової трапези.

Коли несуть додому Благодатний вогонь / Фото Православної Церкви України

Що станеться, якщо Благодатний вогонь не зійде

Багато вірян сприймають можливу відсутність вогню як знак або попередження. Деякі святі отці висловлювали думку, що якщо полум'я одного разу не зійде, то це може бути ознакою наближення кінця світу або духовного занепаду людства.

Саме у такий спосіб Господь попередить, що часу на покаяння майже не залишилося. Проте досі немає задокументованих підтверджень, що Благодатний вогонь колись не зійшов.