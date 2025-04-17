Некоторые придерживаются строгого поста – люди отказываются от еды, пока в храме не вынесут Плащаницу. К тому же говорят, что в Страстную пятницу не стоит печь паски. LifeStyle 24 расскажет почему.
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Почему не стоит печь паски в Страстную пятницу
Страстная пятница – скорбный день, поэтому в народе говорят, что люди, которые пекут паски, нарушают траур. Это все-таки радостный процесс, хотя стоит, чтобы тогда на кухне царили тишина и покой.
В Страстную пятницу следует сходить в церковь, посвящать время молитве и духовным размышлениям, а кулинария отвлекает от этого. Также во время приготовления паски хозяйки часто используют не постные продукты.
Кстати! Лучше всего печь паски в Чистый четверг. Сначала хозяйки убирают в доме, а потом начинают готовить тесто для пасхального хлеба. Печь куличи также можно в Великую субботу.
В то же время священник Алексей Филюк говорит, что выпекание пасок в Страстную пятницу – не грех, люди не нарушают Божьи заповеди. Но напоминает, что это день, когда умер Иисус Христос, день покоя.
Если нет времени, то пеките. А если можно воздержаться, то не пеките,
– отметил Алексей Филюк.
Что еще нельзя делать в Страстную пятницу
- Запрещено заниматься физическим трудом, рукоделием, домашними делами, работать в саду или на огороде.
- Нельзя развлекаться, веселиться, петь и танцевать. Лучше проведите день в тишине.
- Не стоит ссориться, злиться, желать зла и проявлять любые другие негативные эмоции, сквернословить.
- Следует воздержаться от интимной близости.