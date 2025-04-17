Дехто дотримується суворого посту – люди відмовляються від їжі, аж поки у храмі не винесуть Плащаницю. До того ж кажуть, що у Страсну п'ятницю не варто пекти паски. LifeStyle 24 розповість чому.

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Чому не варто пекти паски в Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця – скорботний день, тому в народі кажуть, що люди, які печуть паски, порушують жалобу. Це все-таки радісний процес, хоча варто, аби тоді на кухні панували тиша та спокій.

У Страсну п'ятницю слід сходити до церкви, присвячувати час молитві та духовним роздумам, а кулінарія відволікає від цього. Також під час приготування паски господині часто використовують не пісні продукти.

До речі! Найкраще пекти паски у Чистий четвер. Спершу господині прибирають у домі, а потім розпочинають готувати тісто для великоднього хліба. Пекти паски також можна у Велику суботу.

Водночас священник Олексій Філюк каже, що випікання пасок у Страсну п'ятницю – не гріх, люди не порушують Божі заповіді. Але нагадує, що це день, коли помер Ісус Христос, день спокою.

Якщо нема часу, то печіть. А якщо можна утриматися, то не печіть,

– зазначив Олексій Філюк.

Що ще не можна робити у Страсну п'ятницю