9 жовтня, 11:41
Вважається поширеним в Україні: яке справжнє прізвище Остапа Вишні

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Справжнє прізвище Остапа Вишні – Павло Михайлович Губенко, яке вказує на патронімічне коріння.
  • Прізвище Губенко є досить поширеним в Україні, зокрема, на Київщині, і згадується у козацьких реєстрах.

Остап Вишня – один із найвідоміших українських сатириків, чия творчість відзначається гострим словом і дотепним гумором. Його оповідання та фейлетони висміювали бюрократію, абсурдні ситуації та людські слабкості.

Попри легкість і веселий тон його творів, за псевдонімом ховалася людина з багатим життєвим шляхом. Яке справжнє прізвище Остапа Вишні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Остапа Вишні?

Остап Вишня – це літературний псевдонім, під яким увійшов в історію української літератури Павло Михайлович Губенко. Як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища", це родове ім'я є типовим для українців і вказує на патронімічне коріння. Тобто на батька або предка, якого називали Губа, можливо, через виразні вуста. 

Водночас прізвище Губенко має суфікс "-енко", тож його можна трактувати як "син або нащадок Губи".

У сучасному світі відомо про 3317 носіїв такого родового імені в Україні. Здебільшого його власники живуть на Київщині. Ба більше, прізвище Губенко згадується у козацьких реєстрах за 1756 та 1649 роки. 

Справжнє прізвище Остапа Вишні – Губенко / Фото Українського інституту національної пам'яті

Які ще українські письменники використовували псевдоніми?

  • Справжнє прізвище Панаса Мирного – Рудченко. Воно має суфікс "-енко", який у давнину часто використовували для формування родових імен патронімічного типу. Тобто таких, що виникли від імені батька першого носія.
  • Водночас Леся Українка також користувалася псевдонімом. Її справжнє прізвище – Косач. Воно має кілька версій походження: перша – від назви птаха, самця тетерука; друга – від професії людини, яка працює з косою.
  • Що цікаво, Олександр Олесь теж ховався за несправжнім прізвищем. Його реальне родове ім'я – Кандиба.