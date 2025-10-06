6 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати ремонт
- 6 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми.
- Цього дня не можна відмовляти у допомозі, сваритися з рідними, починати ремонт та думати про погане.
6 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми. Він проповідував християнство у багатьох країнах світу.
У цей день наші предки починали топити піч. Про заборони й інші свята 6 жовтня – пише LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.
День пам'яті апостола Фоми
Він був одним з 12 найближчих учнів Ісуса Христа. Коли Фома дізнався, що Господь воскрес, то спершу засумнівався в цьому. Однак згодом чоловік переконався в протилежному, визнавши свою неправоту. Після цього апостол почав проповідувати християнство в багатьох країнах світу, зокрема в Індії, Ефіопії та Палестині. Чоловік навернув чимало людей до віри. Втім, через деякий час святий загинув у муках. Це сталося в Індії, коли Фома поширював християнство серед людей та відмовився вшановувати ідолів. За це ідолопоклонники забрали життя святого.
Що не можна робити?
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.
- Не варто починати ремонт, бо тоді зроблене швидко зруйнується.
- Не слід думати про погане.
Що ще відзначають?
- У перший понеділок жовтня святкують Міжнародний день лікаря. Цьогоріч це професійне свято для медиків припадає на 6 жовтня. Його затвердили за ініціативою міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), як зазначає Médecins Sans Frontières.
- Також 6 жовтня відзначають Всесвітній день архітектора. Його встановили у 1985 році. Відтоді щороку люди вшановують роботу фахівців, які займаються проєктуванням простору для комфортного перебування та проживання.
- Крім цього, сьогодні вшановують Всесвітній день запобігання булінгу. Це свято покликане підвищити обізнаність суспільства про негативний вплив цькування й знущання з людей та поширити добро й толерантність у соціумі.