Росія "націлилась" на одну з областей, а ЗСУ активно наступають на Півдні: огляд фронту від ISW
- Російські війська продовжують наступальні операції на кількох напрямках, але без суттєвих проривів, зокрема на Сумщині, де їх зупинила українська оборона.
- Українські сили досягли тактичних успіхів на південному напрямку, звільнивши кілька населених пунктів у Запорізькій області та завдаючи ударів по російських об'єктах у тилу.
Російські війська 13 лютого продовжили наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак суттєвих просувань не досягли. Водночас українські сили змогли покращити позиції на окремих напрямках, зокрема на Півдні.
Активні контрнаступальні дії з боку України тривають. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.
Дивіться також ЗСУ розпочали контратаки на межі 2 областей, – ISW
Як змінився фронт за останню добу?
Російські війська продовжують наступальні операції на Півночі, Сході та Півдні України, однак без підтверджених проривів. Зокрема, активні бойові дії тривали на Сумському напрямку, де окупанти намагалися атакувати поблизу прикордонних населених пунктів, але були стримані українською обороною.
На Харківщині російські підрозділи здійснювали штурми поблизу Вовчанська та Куп'янська, однак, за наявними даними, не змогли просунутися вперед. Згідно зі звітом ISW, у районі Куп'янська також фіксуються проблеми у російських військ із забезпеченням та зв'язком, що негативно впливає на їхню боєздатність.
Де фіксуються просування росіян та атаки ЗСУ / Карти ISW
На Донеччині російські сили зосереджують зусилля на напрямках Лимана, Костянтинівки та Покровська. Частина російських джерел заявляє про локальні успіхи, однак геолокаційні дані підтверджують, що українські підрозділи утримують ключові позиції та подекуди відбивають атаки.
Водночас ЗСУ мають тактичні успіхи на південному напрямку. У Запорізькій області українські військові змогли звільнити кілька населених пунктів поблизу Гуляйполя, змусивши противника відступити. Також українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тилу, зокрема по складах боєприпасів і пунктах управління дронами.
На Херсонському напрямку наземна активність залишається мінімальною, однак обидві сторони активно застосовують безпілотники для ударів і розвідки.
Що кажуть українські військові про ситуацію на фронті?
Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко розповів для 24 Каналу, що пріоритетними цілями для Росії на весняний наступ є окупація Донецької та Луганської областей, а також просування на Запоріжжі. Як зазначає військовий, Сили оборони стабілізували ситуацію на Запорізькому напрямку, впливаючи на російські війська шляхом відключення Starlink та переймаючи тактичну ініціативу на різних ділянках фронту.
Начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко зазначає, що інтенсивність російських штурмів на Покровському напрямку значно впала, а втрати ворога перевищують можливості поповнення. Сили оборони використовують наземні роботизовані комплекси для спостереження та ураження, що зберігає життя військових.
Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ говорить, що Росія не може перейти від тактичного до оперативного наступу на Запорізькому та Донецькому напрямках, що свідчить про виснаженість їхніх військ. Попри доукомплектування підрозділів та зростання кількості штурмів, російські сили мають великі труднощі при спробах просування.