Россия "нацелилась" на одну из областей, а ВСУ активно наступают на Юге: обзор фронта от ISW

Российские войска 13 февраля продолжили наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако существенных продвижений не достигли. В то же время украинские силы смогли улучшить позиции на отдельных направлениях, в частности на Юге.

Активные контрнаступательные действия со стороны Украины продолжаются. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Как изменился фронт за последние сутки?

Российские войска продолжают наступательные операции на Севере, Востоке и Юге Украины, однако без подтвержденных прорывов. В частности, активные боевые действия продолжались на Сумском направлении, где оккупанты пытались атаковать вблизи приграничных населенных пунктов, но были сдержаны украинской обороной.

На Харьковской области российские подразделения осуществляли штурмы вблизи Волчанска и Купянска, однако, по имеющимся данным, не смогли продвинуться вперед. Согласно отчету ISW, в районе Купянска также фиксируются проблемы у российских войск с обеспечением и связью, что негативно влияет на их боеспособность.

Где фиксируются продвижение россиян и атаки ВСУ / Карты ISW

На Донецкой области российские силы сосредотачивают усилия на направлениях Лимана, Константиновки и Покровска. Часть российских источников заявляет о локальных успехах, однако геолокационные данные подтверждают, что украинские подразделения удерживают ключевые позиции и иногда отражают атаки.

В то же время ВСУ имеют тактические успехи на южном направлении. У Запорожской области украинские военные смогли освободить несколько населенных пунктов вблизи Гуляйполя, заставив противника отступить. Также украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в тылу, в частности по складам боеприпасов и пунктам управления дронами.

На Херсонском направлении наземная активность остается минимальной, однако обе стороны активно применяют беспилотники для ударов и разведки.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?