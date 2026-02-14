Россия "нацелилась" на одну из областей, а ВСУ активно наступают на Юге: обзор фронта от ISW
- Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но без существенных прорывов, в частности на Сумщине, где их остановила украинская оборона.
- Украинские силы достигли тактических успехов на южном направлении, освободив несколько населенных пунктов в Запорожской области и нанося удары по российским объектам в тылу.
Российские войска 13 февраля продолжили наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако существенных продвижений не достигли. В то же время украинские силы смогли улучшить позиции на отдельных направлениях, в частности на Юге.
Активные контрнаступательные действия со стороны Украины продолжаются. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.
Как изменился фронт за последние сутки?
Российские войска продолжают наступательные операции на Севере, Востоке и Юге Украины, однако без подтвержденных прорывов. В частности, активные боевые действия продолжались на Сумском направлении, где оккупанты пытались атаковать вблизи приграничных населенных пунктов, но были сдержаны украинской обороной.
На Харьковской области российские подразделения осуществляли штурмы вблизи Волчанска и Купянска, однако, по имеющимся данным, не смогли продвинуться вперед. Согласно отчету ISW, в районе Купянска также фиксируются проблемы у российских войск с обеспечением и связью, что негативно влияет на их боеспособность.
Где фиксируются продвижение россиян и атаки ВСУ / Карты ISW
На Донецкой области российские силы сосредотачивают усилия на направлениях Лимана, Константиновки и Покровска. Часть российских источников заявляет о локальных успехах, однако геолокационные данные подтверждают, что украинские подразделения удерживают ключевые позиции и иногда отражают атаки.
В то же время ВСУ имеют тактические успехи на южном направлении. У Запорожской области украинские военные смогли освободить несколько населенных пунктов вблизи Гуляйполя, заставив противника отступить. Также украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в тылу, в частности по складам боеприпасов и пунктам управления дронами.
На Херсонском направлении наземная активность остается минимальной, однако обе стороны активно применяют беспилотники для ударов и разведки.
Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал для 24 Канала, что приоритетными целями для России на весеннее наступление является оккупация Донецкой и Луганской областей, а также продвижение на Запорожье. Как отмечает военный, Силы обороны стабилизировали ситуацию на Запорожском направлении, влияя на российские войска путем отключения Starlink и перенимая тактическую инициативу на разных участках фронта.
Начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко отмечает, что интенсивность российских штурмов на Покровском направлении значительно упала, а потери врага превышают возможности пополнения. Силы обороны используют наземные роботизированные комплексы для наблюдения и поражения, что сохраняет жизни военных.
Александр Мусиенко, военнослужащий Сил ТрО ВСУ говорит, что Россия не может перейти от тактического к оперативному наступлению на Запорожском и Донецком направлениях, что свидетельствует об истощенности их войск. Несмотря на доукомплектование подразделений и рост количества штурмов, российские силы имеют большие трудности при попытках продвижения.