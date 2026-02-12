Александр Мусиенко, военнослужащий Сил ТрО ВСУ, объяснил 24 Каналу, что россияне будут продолжать наступательные действия на юге и в Донецкой области, но продвижение дается им очень трудно и высокой ценой, что свидетельствует об истощенности войск оккупантов.

Свидетельствует ли отсутствие прорывов об истощении российских войск?

Пример населенного пункта Терноватого и вокруг за прошедшие несколько дней четко это демонстрирует.

Так же то, что происходило в Харьковской области в районе Купянска – это тоже история о наших действиях, или Добропольское направление. То есть активная оборона нам удается довольно неплохо. Враг не может это изменить, хотя пытается,

– объяснил Мусиенко.

Количество штурмов и боевых столкновений на фронте сейчас выше, чем в январе, что свидетельствует о доукомплектовании Россией подразделений и штурмовых групп, которые активнее переходят к наступательным действиям.

Враг планировал прорваться на Гуляйпольском и Ореховском направлениях и вдоль Днепра в Запорожье, а также на Покровском направлении для распространения наступления на Днепропетровскую область, но это не удалось.

Отсутствие стремительных прорывов означает, что Россия не может реализовать задуманное, что свидетельствует об определенной истощенности войск, хотя это зависит от направлений.

Можно прогнозировать определенное обострение, продолжение ведения наступательных действий врагом на юге и в Донецкой области, они все еще будут пытаться двигаться и все еще будут пытаться захватить Донецкую область военным путем. Однако, несмотря на количество боевых столкновений, несмотря на силы, которые бросает враг, продвижение дается им очень трудно и высокой ценой,

– сказал Мусиенко.

Что еще известно о ситуации на фронте?