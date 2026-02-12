Об этом сообщает "Атеш". Партизанам стали известны детали об объекте, который они взяли под круглосуточное наблюдение.
Что известно о новой базе оккупантов на Запорожье?
Ее пока сооружают. Сейчас там на полную мощность работает строительная техника.
"Атеш" фиксирует строительство новой базы оккупантов в Запорожской области. Наши агенты ведут круглосуточное наблюдение за поселком Мирное (Мелитопольский район). Оккупанты развернули там масштабное строительство на территории, которую занял 291-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ,
– информируют в движении сопротивления.
Координаты объекта следующие: 46.930529, 35.417587
Новая база россиян на Запорожье / Фото "Атеш"
Враг возводит капитальный полевой лагерь, чтобы разместить личный состав. Как рассказали партизаны, особое внимание россияне уделяют созданию учебного кластера. В частности, обустраивают площадки для обучения операторов БПЛА.
Враг пытается создать тыловую базу для подготовки резервов и операторов дронов, надеясь, что в глубине оккупированной территории их не достанут. Это ошибка. Строительство происходит под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет",
– пообещали в "Атеш".
Показываем поселок Мирное на Запорожье
Что происходит на оккупированных территориях?
В Алешках и Голой Пристани на Херсонщине люди на грани выживания. Там сложно с поставками продуктов, проблемы с водой и почти не работает медицина.
А вот на оккупированной территории Запорожской области россияне не контролируют ситуацию, поэтому нагнали Росгвардию. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала связал это со снижением координации российских войск.