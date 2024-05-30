Чи стануть літаки ASC 890 легкою здобиччю для росіян: є важливий нюанс

Уряд Швеції оголосив про надання Україні двох літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Це посилить здатність України вражати цілі в довгостроковій перспективі

Очевидно, що це невтішні новини для Росії, адже можливості України у повітрі, після надання цих літаків, суттєво зростуть.Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, чи справді Росія зможе уражати ці ДРЛС.

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Чи справді шведські літаки стануть ціллю росіян

У виданні Forbes стверджують що літаки дальнього локаційного виявлення ASC 890, які уряд Швеції передасть Україні, може бути вразливим для російських атак. За словами експертів, окупанти полюватимуть на нього постійно.

Водночас така інформація є дещо неточною.

Не розумію, чим росіяни полюватимуть на цей літак? Єдине, чим вони можуть вполювати – це "хвалена" ракета Р-37М, яка, за характеристиками, нібито може знищувати цілі на 200 – 300 кілометрів. Але тут є нюанс. Жоден російський літак не зможе використати цю ракету без допомоги літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження А-50,

– пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Україна знищила один російський літак А-50 23 лютого над Азовським морем. Крім того, вивести з ладу ще один А-50 вдалося у лютому 2023 року на аеродромі "Мачулищі", у Білорусі.

"Отже, щоб полювати за ASC, росіянам потрібно підіймати у повітря не лише свій винищувач, але й А-50. Чи ризикнуть вони? Ці літаки вже давно не здіймали у повітря", – зауважив військовий оглядач.

До того ж радіус дії А-50 менша, ніж в ASC 890. Тобто він по меншому радіусу зможе наводити російські ракети. Тож якщо шведський ДРЛС перебуватиме за межею наведення А-50 – за ним ніщо не вполює. Інших можливостей у них немає.

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