Швеція 29 травня оголосила про найбільший пакет допомоги Україні. Всього на озброєння держава мала 2 літаки, тобто фактично віддала Україні всі.

Дивіться також Україна наполягає, що їй потрібні винищувачі Gripen, – посол

Вони допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані

У шведському уряді уточнили, що Україна таки отримає два борти літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Загальна вартість оголошеного пакета становить 1,16 мільярда євро.

Пакет включає два літаки повітряного спостереження і управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані,

– зазначив речник шведського прем’єр-міністра Том Самуельссон.

За його словами, напередодні прем’єр Ульф Крістерссон представив ці літаки безпосередньо послу України у Швеції.

Що це за літаки