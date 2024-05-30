Швеция 29 мая объявила о крупнейшем пакете помощи Украине. Всего на вооружение государство имело 2 самолета, то есть фактически отдала Украине все.

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Они помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии

В шведском правительстве уточнили, что Украина таки получит два борта самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Общая стоимость объявленного пакета составляет 1,16 миллиарда евро.

Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии,

– отметил представитель шведского премьер-министра Том Самуэльссон.

По его словам, накануне премьер Ульф Кристерссон представил эти самолеты непосредственно послу Украины в Швеции.

Что это за самолеты