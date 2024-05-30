Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью TT рассказал, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16. Между тем украинский посол в Стокгольме Андрей Плахотнюк заявил, что Украина все еще хочет получить истребители Gripen.

К теме Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину: в чем причина

Украина заинтересована получить Gripen

По словам Плахотнюка, месседж президента Владимира Зеленского относительно Gripen во время его визита в Швецию в августе прошлого года остается неизменным:

Он четко дал понять, что мы очень заинтересованы в этой системе,

– сказал посол.

Он добавил, что "нам нужно все, чтобы защитить жизнь украинцев".

Нам нужен Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы противовоздушной обороны нам нужны системы противовоздушной обороны,

– подчеркнул Плахотнюк.

К слову 29 мая Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения отметил, что Швеция "один из самых принципиальных наших партнеров, и благодаря Швеции – уже тысячи жизней в Украине спасены".

Что известно о новом пакете помощи от Швеции