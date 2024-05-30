Станут ли самолеты ASC 890 легкой добычей для россиян: есть важный нюанс

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине двух самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Это усилит способность Украины поражать цели в долгосрочной перспективе

Очевидно, что это неутешительные новости для России, ведь возможности Украины в воздухе, после предоставления этих самолетов, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, действительно ли Россия сможет поражать эти ДРЛО.

Читайте подробнее "Глаза" украинской авиации: что известно об ASC 890 – первые самолеты-разведчики, которые предоставляет Швеция

Действительно ли шведские самолеты станут целью россиян

В издании Forbes утверждают что самолеты дальнего локационного обнаружения ASC 890, которые правительство Швеции передаст Украине, может быть уязвимым для российских атак. По словам экспертов, оккупанты будут охотиться на него постоянно.

В то же время такая информация является несколько неточной.

Не понимаю, чем россияне будут охотиться на этот самолет? Единственное, чем они могут поймать – это "хваленая" ракета Р-37М, которая, по характеристикам, якобы может уничтожать цели на 200 – 300 километров. Но тут есть нюанс. Ни один российский самолет не сможет использовать эту ракету без помощи самолета дальней радиолокационной разведки и наблюдения А-50,

– пояснил Александр Коваленко.

Напомним, что Украина уничтожила один российский самолет А-50 23 февраля над Азовским морем. Кроме того, вывести из строя еще один А-50 удалось в феврале 2023 года на аэродроме "Мачулище", в Беларуси.

"Итак, чтобы охотиться за ASC, россиянам нужно поднимать в воздух не только свой истребитель, но и А-50. Рискнут ли они? Эти самолеты уже давно не поднимали в воздух", – заметил военный обозреватель.

К тому же радиус действия А-50 меньше, чем у ASC 890. То есть он по меньшему радиусу сможет наводить российские ракеты. Поэтому если шведский ДРЛО будет находиться за чертой наведения А-50 – за ним ничто не поймает. Других возможностей у них нет.

Авиация для Украины: последние новости