Очевидно, что это неутешительные новости для России, ведь возможности Украины в воздухе, после предоставления этих самолетов, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, действительно ли Россия сможет поражать эти ДРЛО.
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Действительно ли шведские самолеты станут целью россиян
В издании Forbes утверждают что самолеты дальнего локационного обнаружения ASC 890, которые правительство Швеции передаст Украине, может быть уязвимым для российских атак. По словам экспертов, оккупанты будут охотиться на него постоянно.
В то же время такая информация является несколько неточной.
Не понимаю, чем россияне будут охотиться на этот самолет? Единственное, чем они могут поймать – это "хваленая" ракета Р-37М, которая, по характеристикам, якобы может уничтожать цели на 200 – 300 километров. Но тут есть нюанс. Ни один российский самолет не сможет использовать эту ракету без помощи самолета дальней радиолокационной разведки и наблюдения А-50,
– пояснил Александр Коваленко.
Напомним, что Украина уничтожила один российский самолет А-50 23 февраля над Азовским морем. Кроме того, вывести из строя еще один А-50 удалось в феврале 2023 года на аэродроме "Мачулище", в Беларуси.
"Итак, чтобы охотиться за ASC, россиянам нужно поднимать в воздух не только свой истребитель, но и А-50. Рискнут ли они? Эти самолеты уже давно не поднимали в воздух", – заметил военный обозреватель.
К тому же радиус действия А-50 меньше, чем у ASC 890. То есть он по меньшему радиусу сможет наводить российские ракеты. Поэтому если шведский ДРЛО будет находиться за чертой наведения А-50 – за ним ничто не поймает. Других возможностей у них нет.
Авиация для Украины: последние новости
- Заметим, что Швеция предоставит Украине не один ДРВО ASC 890, как сначала объявляли. Впоследствии, по уточненным данным, Украине передадут два таких самолета. Добавим, что, кроме того, Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине.
- На днях в Бельгии объявили, что до 2028 года передадут Украине 30 своих истребителей F-16. Это предусмотрено двусторонним соглашением Бельгии и Украины, которое подписали накануне.
- В четверг, 30 мая, также стало известно, что Дания позволит использовать F-16, которые они предоставят Украине, по российской территории. Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен объяснил, что это теперь новая политика его страны в вопросе помощи Киеву.