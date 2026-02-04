"Придушить увесь зв'язок": США вперше представили в ЄС новітній літак РЕБ

Літак радіоелектронної боротьби EA-37B Compass Call ВПС США прибув на авіабазу Рамштайн у Німеччині для першої демонстрації у Європі. Перший зліт літака такого типу викликав підвищений інтерес як експертів, так і громадськості.

Про це наприкінці січня повідомило командування підрозділів ВПС США в Європі та Африці на своїй офіційній сторінці.

США вперше представили новітній літак РЕБ у Європі

Літак EA-37B Compass Call ВПС США належить до 55-ї групи радіоелектронної боротьби на авіабазі Девіс-Монтан у штаті Аризона.

Прибуття літака такого типу до Німеччини стало частиною запланованого роуд-шоу та першою зупинкою на європейському континенті.

Цей захід привертає увагу суспільства, адже відбувається на тлі заяв адміністрації США про обмежену роль Вашингтона у європейській обороні.

Водночас найновіша літаюча станції радіоелектронної боротьби залишається маловідомою – світлини робочих місць екіпажу всередині літака відсутні, а презентація розробників була досить скутою.

Відомо, що цей літак призначений для радіоелектронного придушення та збору інформації, що робить його важливим елементом сучасних операцій ВПС США. Демонстрація у Європі дозволяє партнерам оцінити можливості авіації та підвищує готовність реагувати на потенційні загрози.

Автори видання The War Zone зазначають, що деякі військові експерти припускають, що саме цей засіб було використано під час операції "Абсолютна рішучість" із захоплення та депортації до в'язниці США венесуельського лідера Маудро.

Підсумовуючи, аналітики припускають, що поява американського літака може бути пов'язана із потенційними ударами по Ірану. За їхньою оцінкою, можливим передвісником таких подій стане радіоелектронне придушення залишків систем ППО, які не були знищені під час торішніх спільних операцій США та Ізраїлю проти режиму аятол.

Що відомо про літаючий комплекс РЕБ?

Фахівці з видання Army Recognition повідомляють, що EA-37B – це новітній літак радіоелектронної боротьби ВПС США, створений на базі літака дальнього радіолокаційного попередження Gulfstream G550. Програму запустили ще у 2017 році, щоб замінити застарілі EC-130H на меншу, швидшу та сучаснішу платформу. Ключовим підрядником стала компанія L3 Technologies (нині – L3Harris), а за місійні системи відповідало британське транснаціональне підприємство BAE Systems.

Літак призначений для перешкоджання, погіршення та придушення зв'язку, радарів, навігаційних систем та радіокерованих загроз противника. Ці функції підтримують операції з придушення ППО та наступальні контрінформаційні операції.

Відомо, що американський EA-37B має дальність польоту 4410 морських миль, що еквівалентно понад 7 тисячам кілометрів, може розвивати швидкість до 1000 кілометрів за годину та вміщує в собі 9 осіб – 2 пілоти та екіпаж із семи людей.

Літак оснащений двома двигунами Rolls-Royce BR710 C4-11, кожен з яких може генерувати тягу 15 385 фунтів.

ВПС США вже експлуатують перші літаки, одна визнають, що наявного парку може бути недостатньо, тому розглядають його розширення. Інтерес до платформи проявляють й союзники Америки, зокрема Італія та країни Індо-Тихоокеанського регіону.

