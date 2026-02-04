"Подавит всю связь": США впервые представили в ЕС новейший самолет РЭБ

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для первой демонстрации в Европе. Первый взлет самолета такого типа вызвал повышенный интерес как экспертов, так и общественности.

Об этом в конце января сообщило командование подразделений ВВС США в Европе и Африке на своей официальной странице.

Смотрите также Киев может получить Gripen с ракетами Meteor: какой страшной угрозе врага они будут противодействовать

США впервые представили новейший самолет РЭБ в Европе

Самолет EA-37B Compass Call ВВС США относится к 55-й группе радиоэлектронной борьбы на авиабазе Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Прибытие самолета такого типа в Германию стало частью запланированного роуд-шоу и первой остановкой на европейском континенте.

Это мероприятие привлекает внимание общества, ведь происходит на фоне заявлений администрации США об ограниченной роли Вашингтона в европейской обороне.

В то же время новейшая летающая станции радиоэлектронной борьбы остается малоизвестной – фотографии рабочих мест экипажа внутри самолета отсутствуют, а презентация разработчиков была достаточно скованной.

Известно, что этот самолет предназначен для радиоэлектронного подавления и сбора информации, что делает его важным элементом современных операций ВВС США. Демонстрация в Европе позволяет партнерам оценить возможности авиации и повышает готовность реагировать на потенциальные угрозы.

Авторы издания The War Zone отмечают, что некоторые военные эксперты предполагают, что именно это средство было использовано во время операции "Абсолютная решимость" по захвату и депортации в тюрьму США венесуэльского лидера Маудро.

Подытоживая, аналитики предполагают, что появление американского самолета может быть связано с потенциальными ударами по Ирану. По их оценке, возможным предвестником таких событий станет радиоэлектронное подавление остатков систем ПВО, которые не были уничтожены во время прошлогодних совместных операций США и Израиля против режима аятолл.

Что известно о летающем комплексе РЭБ?

Специалисты из издания Army Recognition сообщают, что EA-37B – это новейший самолет радиоэлектронной борьбы ВВС США, создан на базе самолета дальнего радиолокационного предупреждения Gulfstream G550. Программу запустили еще в 2017 году, чтобы заменить устаревшие EC-130H на меньшую, более быструю и современную платформу. Ключевым подрядчиком стала компания L3 Technologies (ныне – L3Harris), а за миссионерские системы отвечало британское транснациональное предприятие BAE Systems.

Самолет предназначен для препятствования, ухудшения и подавления связи, радаров, навигационных систем и радиоуправляемых угроз противника. Эти функции поддерживают операции по подавлению ПВО и наступательные контринформационные операции.

Известно, что американский EA-37B имеет дальность полета 4410 морских миль, что эквивалентно более 7 тысячам километров, может развивать скорость до 1000 километров в час и вмещает в себя 9 человек – 2 пилота и экипаж из семи человек.

Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR710 C4-11, каждый из которых может генерировать тягу 15 385 фунтов.

ВВС США уже эксплуатируют первые самолеты, одна признают, что имеющегося парка может быть недостаточно, поэтому рассматривают его расширение. Интерес к платформе проявляют и союзники Америки, в частности Италия и страны Индо-Тихоокеанского региона.

Каким новым оружием недавно похвастались Штаты?