"Подавит всю связь": США впервые представили в ЕС новейший самолет РЭБ
- Самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для первой демонстрации в Европе, что вызвало большой интерес.
- EA-37B предназначен для препятствования, ухудшения и подавления связи, радаров и навигационных систем противника, и уже эксплуатируется ВВС США, хотя рассматривается возможность расширения парка.
Самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для первой демонстрации в Европе. Первый взлет самолета такого типа вызвал повышенный интерес как экспертов, так и общественности.
Об этом в конце января сообщило командование подразделений ВВС США в Европе и Африке на своей официальной странице.
США впервые представили новейший самолет РЭБ в Европе
Самолет EA-37B Compass Call ВВС США относится к 55-й группе радиоэлектронной борьбы на авиабазе Дэвис-Монтан в штате Аризона.
Прибытие самолета такого типа в Германию стало частью запланированного роуд-шоу и первой остановкой на европейском континенте.
Это мероприятие привлекает внимание общества, ведь происходит на фоне заявлений администрации США об ограниченной роли Вашингтона в европейской обороне.
В то же время новейшая летающая станции радиоэлектронной борьбы остается малоизвестной – фотографии рабочих мест экипажа внутри самолета отсутствуют, а презентация разработчиков была достаточно скованной.
Известно, что этот самолет предназначен для радиоэлектронного подавления и сбора информации, что делает его важным элементом современных операций ВВС США. Демонстрация в Европе позволяет партнерам оценить возможности авиации и повышает готовность реагировать на потенциальные угрозы.
Авторы издания The War Zone отмечают, что некоторые военные эксперты предполагают, что именно это средство было использовано во время операции "Абсолютная решимость" по захвату и депортации в тюрьму США венесуэльского лидера Маудро.
Подытоживая, аналитики предполагают, что появление американского самолета может быть связано с потенциальными ударами по Ирану. По их оценке, возможным предвестником таких событий станет радиоэлектронное подавление остатков систем ПВО, которые не были уничтожены во время прошлогодних совместных операций США и Израиля против режима аятолл.
Что известно о летающем комплексе РЭБ?
Специалисты из издания Army Recognition сообщают, что EA-37B – это новейший самолет радиоэлектронной борьбы ВВС США, создан на базе самолета дальнего радиолокационного предупреждения Gulfstream G550. Программу запустили еще в 2017 году, чтобы заменить устаревшие EC-130H на меньшую, более быструю и современную платформу. Ключевым подрядчиком стала компания L3 Technologies (ныне – L3Harris), а за миссионерские системы отвечало британское транснациональное предприятие BAE Systems.
Самолет предназначен для препятствования, ухудшения и подавления связи, радаров, навигационных систем и радиоуправляемых угроз противника. Эти функции поддерживают операции по подавлению ПВО и наступательные контринформационные операции.
Известно, что американский EA-37B имеет дальность полета 4410 морских миль, что эквивалентно более 7 тысячам километров, может развивать скорость до 1000 километров в час и вмещает в себя 9 человек – 2 пилота и экипаж из семи человек.
Самолет оснащен двумя двигателями Rolls-Royce BR710 C4-11, каждый из которых может генерировать тягу 15 385 фунтов.
ВВС США уже эксплуатируют первые самолеты, одна признают, что имеющегося парка может быть недостаточно, поэтому рассматривают его расширение. Интерес к платформе проявляют и союзники Америки, в частности Италия и страны Индо-Тихоокеанского региона.
Каким новым оружием недавно похвастались Штаты?
В США испытали новую крылатую ракету Rusty Dagger, разработанную специально для Украины. Известно, что над разработкой работала американская компания Zone 5 Technologies по ускоренной программе ERAM. Во время теста ракета была оснащена боевой частью, показав высокую точность поражения. Приблизительная стоимость одной ракеты составляет около 246 тысяч долларов.
Трамп рассказал о сверхсекретном оружии – "Дискомбобулятор". Именно оно, по словам Трампа, стало главным фактором успеха рейда, вследствие которого был захвачен венесуэльский диктатор Николас Мадуро.
В США впервые подтвердили применение наиболее таинственных дронов RQ-170 Sentinel. Они сыграли ключевую роль в операции "Абсолютная решимость" по захвату президента Венесуэлы Мадуро, собирая разведданные и помогая в управлении операцией.