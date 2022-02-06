Літак "Мрія" з боєприпасами з Данії прибув до України: видовищне відео приземлення

Транспортний літак Ан-225 “Мрія” повернувся до України з Данії ввечері 5 лютого. Приземлилося судно у Гостомелі на Київщині.

Щоб подивитися на приземлення в аеропорту "Антонов" зібралися десятки людей. Величні відео з літаком-гігантом очевидці вже публікують у соцмережах. Як видно з кадрів, судно робило посадку під час снігопаду, повідомляє 24 канал.

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Видовищне приземлення української "Мрії"

У коментарях люди не стримують емоцій. Зокрема, Дмитро Загуменний зауважив, що понад 20 років їздить повз аеропорт у Гостомелі та жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Однак цього разу удача йому посміхнулася.

Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище,

– зазначив він.

Дивіться відео приземлення "Мрії" у Гостомелі

Що відомо про літак Ан-225 "Мрія" Це найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторським бюро імені Антонова. З максимальною злітною масою 640 тонн він є найважчим літаком у світі, а також найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря понад один раз.



У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за 240 встановлених рекордів.



Дані взято з УНІАН.

"Гостинці з Данії"

За даними ЗМІ та дописів у мережі, на борту "Мрії" перебувала партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це повідомили волонтер Юрій Мисягін і правозахисник Сергій Наумович. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

"Можливі гостинці з Данії прилетіли! Я писав кілька днів тому, що уряд Данії ухвалив рішення допомагати Україні військовою технікою та боєприпасами", – написав Мисягін.

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