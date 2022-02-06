Самолет "Мрия" с боеприпасами из Дании прибыл в Украину: зрелищное видео приземления
Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Украину из Дании вечером 5 февраля. Приземлилось судно в Гостомеле Киевской области.
Чтобы посмотреть на приземление в аэропорту "Антонов", собрались десятки человек. Величественные видео с самолетом-гигантом очевидцы уже публикуют в соцсетях. Как видно из кадров, судно совершало посадку во время снегопада, сообщает 24 канал.
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Зрелищное приземление украинской "Мрии"
В комментариях люди не сдерживают чувств. В частности, Дмитрий Загуменный отметил, что более 20 лет ездит мимо аэропорта в Гостомеле и ни разу не видел взлет или посадку АН-225 "Мрия". Однако на этот раз удача ему улыбнулась.
Проезжал мимо за несколько минут до посадки, увидел огни взлетно-посадочной полосы и снял посадку крупнейшего транспортного самолета в мире. Невероятное зрелище,
– отметил он.
Смотрите видео приземления "Мечты" в Гостомеле
Что известно о самолете Ан-225 "Мрия"Это самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским конструкторским бюро имени Антонова. С максимальной взлетной массой 640 тонн он является самым тяжелым самолетом в мире, а также самым большим в мире поднявшимся в воздух самолетом более одного раза.
В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса за 240 установленных рекордов.
Данные взяты с УНИАН.
"Гостинцы из Дании"
По данным СМИ и сообщений в сети, на борту "Мрии" находилась партия вооружения, которую предоставила Украине Дания. Об этом сообщили волонтер Юрий Мысягин и правозащитник Сергей Наумович. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
"Возможные гостинцы из Дании прилетели! Я писал несколько дней назад, что правительство Дании приняло решение помогать Украине военной техникой и боеприпасами", – написал Мисягин.Обратите внимание! В конце января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ситуация вокруг Украины представляет угрозу для всей Европы. Поэтому Копенгаген может предоставить Киеву военную технику и оружие . Правда, это произойдет, если президент России Владимир Путин уйдет на обострение ситуации.
Военная помощь Украине: главное
- Первый борт из США приземлился в Украине в ночь на 22 января. Тогда американцы передали 90 тонн летального оружия. Сразу через день в Киев прибыл второй самолет из США. С тех пор Вашингтон регулярно передает Украине оборонное вооружение, в частности патроны разного калибра.
- Минобороны Чехии пообещало предоставить Украине более 4 тысяч артиллерийских боеприпасов. Кроме того, рассматривают возможность отправления на помощь ВСУ своих военных.
- Польское правительство решило выделить Киеву современные переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.
- В Германии же на официальном уровне выступают против поставок Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии из России. В настоящее время Берлин предлагает 5 тысяч защитных военных касок. Также могут оказать помощь в восстановлении бункера под Одессой.
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