Путін догрався: у НАТО хочуть створити постійні бази біля кордонів Росії

Владімір Путін ядерним шантажем добивається зворотної реакції, консолідуючи країни НАТО. У відповідь на рішення Росії розмістити у Білорусі тактичну ядерну зброю, в НАТО заговорили про створення постійних баз біля російських кордонів.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО слід облаштувати постійні бази біля російського кордону. Науседа вважає, що НАТО слід піти на такий крок, попри те, що створення постійних баз забороняє акт про відносини і співробітництво НАТО з Росією, підписаний 1997 року.

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Науседа назвав "мертвою" угоду НАТО та Росії

Науседа вважає, що Росія вже порушила угоду, коли почала робити активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Він назвав "мертвою" угоду, яку НАТО і Росія підписали у 1997 році.

Оскільки Росія робить активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – і ми маємо всі докази, що це відбувається, – ми повинні нарешті оголосити цей основний акт Росія – НАТО мертвим,

– сказав Науседа.

Поки акт про відносини і співробітництво існує, вказав Науседа, він багатьом "заважає тверезо мислити" і "тримає в сірій зоні стратегічної двозначності".

Науседа підкреслив, що Захід не повинен піддаватися ядерному шантажу Путіна й закликав союзників поспішити зі збільшенням своїх військових витрат у поточній "дуже небезпечній, дуже крихкій" ситуації.

Президент Литви закликав західні країни бути сильними, оскільки це "найкращий спосіб стримування". За його словами, не можна показувати свій страх перед Путіним, інакше той отримає "сигнали про вразливість" Заходу.

Що досяг Путін загарбницькою війною проти України

На початку повномасштабного вторгнення Росія пояснювала війну проти України нібито "вимушеним кроком", щоб не допустити розширення НАТО на Схід. У Кремлі нібито були стурбовані, що Україна приєднається до НАТО.

Та навіть зараз, під час саміту НАТО у Вільнюсі, країни Альянсу не можуть досягти консенсусу щодо вступу України до військово-політичного союзу. Втім, Україні обіцяють вступ в НАТО без ПДЧ вже після війни.

Разом з тим, вторгнення Росії в Україну поставило під питання сучасну архітектуру безпеки. Як наслідок, Фінляндія та Швеція, які сповідували політику військового нейтралітету, через загрозу з боку Росії вирішили приєднатися до НАТО.

Фінляндія вже стала частиною Альянсу, внаслідок чого кордон НАТО з Росією збільшився на сотні кілометрів. Також Туреччина нарешті розблокувала рух Швеції у НАТО.

Таким чином, приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО поставило під питання домінування Росії у Балтійському морі.

Що цікаво, президент Польщі Анджей Дуда, як і його литовський колега, вважає, що Росія порушила угоду від 1997 року. Через це Польща не проти, щоб на її території була "ядерна парасолька".

. Військовий контингент НАТО присутній у країнах Балтії та Польщі, що межують із Росією, але діє на ротаційній основі – як правило, військових переміщують раз на пів року.