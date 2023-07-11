Путин доигрался: в НАТО хотят создать постоянные базы возле границ России

Владимир Путин ядерным шантажом добивается противоположной реакции, консолидируя страны НАТО. В ответ на решение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, в НАТО заговорили о создании постоянных баз возле российских границ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует обустроить постоянные базы возле российской границы. Науседа считает, что НАТО следует пойти на такой шаг, несмотря на то, что создание постоянных баз запрещает подписанный в 1997 году акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией.

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Науседа назвал "мертвым" соглашение НАТО и России

Науседа считает, что Россия уже нарушила соглашение, когда принялась делать активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Он назвал "мертвым" соглашение, которое НАТО и Россия подписали в 1997 году.

Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и мы имеем все доказательства, что это происходит – мы должны наконец объявить этот основной акт Россия – НАТО мертвым,

– сказал Науседа.

Пока акт об отношениях и сотрудничестве существует, указал Науседа, он многим "мешает здраво мыслить" и "держит в серой зоне стратегической двусмысленности".

Науседа подчеркнул, что Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина и призвал союзников поспешить с увеличением своих военных расходов в текущей "очень опасной, очень хрупкой" ситуации.

Президент Литвы призвал западные страны быть сильными, поскольку это "лучший способ сдерживания". По его словам, нельзя показывать свой страх перед Путиным, иначе тот получит "сигналы об уязвимости" Запада.

Чего достиг Путин захватнической войной против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия объясняла войну против Украины якобы "вынужденным шагом", чтобы не допустить расширения НАТО на Восток. В Кремле якобы были обеспокоены, что Украина присоединится к НАТО.

Но даже сейчас, во время саммита НАТО в Вильнюсе, страны Альянса не могут достичь консенсуса о вступлении Украины в военно-политический союз. Впрочем, Украине обещают вступление в НАТО без ПДЧ уже после войны.

Вместе с тем, вторжение России в Украину поставило под вопрос современную архитектуру безопасности. Как следствие, Финляндия и Швеция, исповедовавшие политику военного нейтралитета, из-за угрозы со стороны России решили присоединиться к НАТО.

Финляндия уже стала частью Альянса, в результате чего граница НАТО с Россией увеличилась на сотни километров. Также Турция наконец-то разблокировала движение Швеции в НАТО.

Таким образом, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО поставило под вопрос доминирование России в Балтийском море.

Что интересно, президент Польши Анджей Дуда, как и его литовский коллега, считает, что Россия нарушила соглашение 1997 года. Из-за этого Польша не против, чтобы на ее территории был "ядерный зонтик".

. Военный контингент НАТО присутствует в странах Балтии и Польши, граничащих с Россией, но действует на ротационной основе – как правило, военных перемещают раз в полгода.