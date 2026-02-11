Укр Рус
Новини України Величезна льодова брила завалилась на людей у центрі Луцька: шокуюче відео
11 лютого, 14:07
Величезна льодова брила завалилась на людей у центрі Луцька: шокуюче відео

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Луцьку льодова брила впала на людей.
  • У мережі пишуть, що ніхто не постраждав.

У мережі пошили відео з Луцька, на якому льодова брила падає просто на людей. У ДСНС попереджають українців про нову небезпеку.

Льодова брила ледь не вбила людей у центрі Луцька. Вона звалилася з даху будівлі.

Що відомо про падіння льодової брили на людей у Луцьку?

У мережі повідомляють, що ніхто не постраждав, однак на відео видно, як лід звалюється на чоловіка, і він падає.

Лід падає на людей: дивіться відео

Тим часом у ДСНС нагадують: потепління підвищує ризик падіння бурульок.

Щоб уберегтися, варто дотримуватися певних правил. Під час проходження повз будівлі з бурульками:

  • не стійте під карнизами, на яких утворилися бурульки;
  • якщо потрібно пройти під таким карнизом – оцініть рівень обмерзання та швидко подолайте цю ділянку;
  • рухайтеся на відстані не менше – 4 метрів від стін, особливо там, де є попереджувальні стрічки;
  • почувши підозрілий шум згори – не зупиняйтеся й не піднімайте голову. Швидко притисніться до стіни – козирок даху може захистити від сходу снігу чи льоду;
  • не паркуйте машини впритул біля будинків;
  • не залишайте дітей без нагляду та уникайте місць можливого падіння снігу, льоду чи бурульок з дахів.

Яка погода в Україні буде у найближчий час?

  • Пік рекордно низьких температур в Україні пройдено. Потепління почнеться з 12 лютого. Повітря вночі коливатиметься від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – до 3 градусів тепла.
  • З 16 по 19 лютого очікується нове похолодання з нічними температурами до -12 градусів.
  • Повітря вночі коливатиметься від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – до 3 градусів тепла.