Величезна льодова брила завалилась на людей у центрі Луцька: шокуюче відео

У мережі пошили відео з Луцька, на якому льодова брила падає просто на людей. У ДСНС попереджають українців про нову небезпеку.

Льодова брила ледь не вбила людей у центрі Луцька. Вона звалилася з даху будівлі.

Дивіться також Коли можуть повернутися морози: метеорологиня відповіла, чи чекати весняної погоди

Що відомо про падіння льодової брили на людей у Луцьку?

У мережі повідомляють, що ніхто не постраждав, однак на відео видно, як лід звалюється на чоловіка, і він падає.

Лід падає на людей: дивіться відео

Тим часом у ДСНС нагадують: потепління підвищує ризик падіння бурульок.

Щоб уберегтися, варто дотримуватися певних правил. Під час проходження повз будівлі з бурульками:

не стійте під карнизами, на яких утворилися бурульки;

якщо потрібно пройти під таким карнизом – оцініть рівень обмерзання та швидко подолайте цю ділянку;

рухайтеся на відстані не менше – 4 метрів від стін, особливо там, де є попереджувальні стрічки;

почувши підозрілий шум згори – не зупиняйтеся й не піднімайте голову. Швидко притисніться до стіни – козирок даху може захистити від сходу снігу чи льоду;

не паркуйте машини впритул біля будинків;

не залишайте дітей без нагляду та уникайте місць можливого падіння снігу, льоду чи бурульок з дахів.

Яка погода в Україні буде у найближчий час?