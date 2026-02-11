Льодова брила ледь не вбила людей у центрі Луцька. Вона звалилася з даху будівлі.
Що відомо про падіння льодової брили на людей у Луцьку?
У мережі повідомляють, що ніхто не постраждав, однак на відео видно, як лід звалюється на чоловіка, і він падає.
Лід падає на людей: дивіться відео
Тим часом у ДСНС нагадують: потепління підвищує ризик падіння бурульок.
Щоб уберегтися, варто дотримуватися певних правил. Під час проходження повз будівлі з бурульками:
- не стійте під карнизами, на яких утворилися бурульки;
- якщо потрібно пройти під таким карнизом – оцініть рівень обмерзання та швидко подолайте цю ділянку;
- рухайтеся на відстані не менше – 4 метрів від стін, особливо там, де є попереджувальні стрічки;
- почувши підозрілий шум згори – не зупиняйтеся й не піднімайте голову. Швидко притисніться до стіни – козирок даху може захистити від сходу снігу чи льоду;
- не паркуйте машини впритул біля будинків;
- не залишайте дітей без нагляду та уникайте місць можливого падіння снігу, льоду чи бурульок з дахів.
Яка погода в Україні буде у найближчий час?
- Пік рекордно низьких температур в Україні пройдено. Потепління почнеться з 12 лютого. Повітря вночі коливатиметься від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – до 3 градусів тепла.
- З 16 по 19 лютого очікується нове похолодання з нічними температурами до -12 градусів.
