Ледовая глыба едва не убила людей в центре Луцка. Она свалилась с крыши здания.

Смотрите также Когда могут вернуться морозы: метеоролог ответила, ждать ли весенней погоды

Что известно о падении ледовой глыбы на людей в Луцке?

В сети сообщают, что никто не пострадал, однако на видео видно, как лед сваливается на мужчину, и он падает.

Лед падает на людей: смотрите видео

Между тем в ГСЧС напоминают: потепление повышает риск падения сосулек.

Чтобы уберечься, стоит придерживаться определенных правил. Во время прохождения мимо здания с сосульками:

не стойте под карнизами, на которых образовались сосульки;

если нужно пройти под таким карнизом – оцените уровень обледенения и быстро преодолейте этот участок;

двигайтесь на расстоянии не менее – 4 метров от стен, особенно там, где есть предупредительные ленты;

услышав подозрительный шум сверху – не останавливайтесь и не поднимайте голову. Быстро прижмитесь к стене – козырек крыши может защитить от схода снега или льда;

не паркуйте машины вплотную возле домов;

не оставляйте детей без присмотра и избегайте мест возможного падения снега, льда или сосулек с крыш.

Какая погода в Украине будет в ближайшее время?