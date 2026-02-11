Ледовая глыба едва не убила людей в центре Луцка. Она свалилась с крыши здания.
Что известно о падении ледовой глыбы на людей в Луцке?
В сети сообщают, что никто не пострадал, однако на видео видно, как лед сваливается на мужчину, и он падает.
Между тем в ГСЧС напоминают: потепление повышает риск падения сосулек.
Чтобы уберечься, стоит придерживаться определенных правил. Во время прохождения мимо здания с сосульками:
- не стойте под карнизами, на которых образовались сосульки;
- если нужно пройти под таким карнизом – оцените уровень обледенения и быстро преодолейте этот участок;
- двигайтесь на расстоянии не менее – 4 метров от стен, особенно там, где есть предупредительные ленты;
- услышав подозрительный шум сверху – не останавливайтесь и не поднимайте голову. Быстро прижмитесь к стене – козырек крыши может защитить от схода снега или льда;
- не паркуйте машины вплотную возле домов;
- не оставляйте детей без присмотра и избегайте мест возможного падения снега, льда или сосулек с крыш.
Какая погода в Украине будет в ближайшее время?
- Пик рекордно низких температур в Украине пройден. Потепление начнется с 12 февраля. Воздух ночью будет колебаться от 5 до 12 градусов мороза, а днем – до 3 градусов тепла.
- С 16 по 19 февраля ожидается новое похолодание с ночными температурами до -12 градусов.
