Лукашенко допомагає Путіну, – у Тихановської оцінили шанси наступу Білорусі

В умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, Олександр Лукашенко зробив свій антиукраїнський вибір. Зважаючи на це, загрозу з боку Білорусі у жодному разі не можна применшувати.

Лукашенко – антиукраїнський політик, який зробить вибір на користь Росії ще не один раз. Про це 24 каналу розповів глава Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський.

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За його словами, теперішні маневри на кордоні з боку Білорусі спрямовані на те, аби відтягувати українські війська від тих місць, де вони потрібні найбільше – на Півдні та Сході держави.

Це також частина Лукашенка у війні на боці Росії. Те, що він допомагає російським військам, відтягуючи частину ЗСУ, це велика допомога,

– зазначив глава Кабінету представників.

Водночас Ковалевський зауважив, що у жодному разі не варто применшувати загрозу того, що з боку Білорусі в Україну можуть знову зайти російські війська. Водночас так само можуть просунутися й деякі білоруські формування.

Лукашенко також відповідальний за війну

За словами Ковалевського, самопроголошений президент Білорусі ще до початку повномасштабного вторгнення Росії поширював антиукраїнську риторику. Він критикував українців та керівництво держави.

"Лукашенко відповідальний за злочини проти людяності у Білорусі. Так само він дотичний до воєнних злочинів в Україні. Те, що відбувалося у Бучі, Ірпені, в інших українських містах – війська прийшли з білоруської території з дозволу Лукашенка", – додав Ковалевський.

Загроза для України з боку Білорусі: останні новини

Володимир Зеленський заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Проте Україна готується до різних сценаріїв.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.

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За даними Генштабу ЗСУ, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил Росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

У збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Їхньою офіційною метою є "виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час".

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська.

У рамках створення південного оперативного командування, у Білорусі планують збільшити чисельність армії до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням здійснюватимуть завдяки технічним засобам, які перебувають на зберіганні.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни нібито отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.

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