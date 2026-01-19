"Шкода, що виплив": Лукашенко у супроводі собаки пірнув в ополонку і зганьбився

Олександр Лукашенко вирішив показати, що він – людина віруюча. Тому 19 січня на Водохреща пірнув в ополонку. Цей показовий номер білоруського диктатора не оцінили. У мережі його підняли на сміх.

Так, перед камерами Лукашенко, одягнутий у білу сорочку, пірнув в ополонку. Довго пробути у воді йому не вдалося. Буквально за лічені секунди він вибрався назад, передає 24 Канал із посиланням на Nexta Live.

Як Лукашенко висміяли за купання в ополонці?

Не менш кумедними були самі обставини купання політика. Його в цій місії супроводжував шпіц Умка, якого диктатор усюди тягає із собою.

Спускаючись в ополонку, Лукашенко звернувся до собаки зі словами: "Я зараз", а та чомусь невгамовно лаяла.

Користувачі мережі поставили під сумнів, що вода, у яку пірнав Лукашенко, справді була крижаною. Ось як вони коментували подію:

"Білорусьфільм нарешті навчилася робити спецефекти"

"А де пара хоч би від дихання? Чи в павільйоні кліматизація?)"

"Водичку попередньо підігріли?"

"Під балахоном термокостюм"

"Воду в ополонці підігріли, цікаво"

З сауни вийшов, в сауну повернувся. Теж мені – "диво"

"Знову ополонка з підігрівом?"

"Сто відсотків у ополонці кип'ятильник".

Недолугий зовнішній вигляд диктатора теж розсмішив користувачів:

"А нічнушку обов'язково одягати треба? Щоб ще комічніше було?"

"А чому без нічного чепчика?!"

"Такі білі сорочки, як у Лукаша, роздають пацієнтам у психіатрії. Цікаво: йому також там подарували?"

"Ще б шубу одягнув перед пірнанням"

"Йому ще ковпак і ліхтарик у руку"

"Тільки мені Лукашенко, який скрізь тягає собачку, видається дивним? Ну, типу така блондинка-утриманка з собачкою на руках. Бракує тільки якийсь брендового попонка з логотипом відомої фірми на собачці.

Чимало людей висловили розчарування з приводу того, що Лукашенко таки випірнув.

"Треба було одразу зверху крижиною закласти"

"Шкода, що випірнув"

"У перекладі з собачого – і не здумай виринути!"

"Шкода, що серце не зупинилося від перепаду температур"

"А що не можна було гирю до ніг прив'язати"

"Чому його судоми не схопили, і він не потонув?"

"Сподіваюся, трюк не мине без наслідків".

Інші конфузні ситуації з Лукашенком