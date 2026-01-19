Укр Рус
24 Канал Новини України "Шкода, що виплив": Лукашенко у супроводі собаки пірнув в ополонку і зганьбився
19 січня, 11:06
3

"Шкода, що виплив": Лукашенко у супроводі собаки пірнув в ополонку і зганьбився

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Олександр Лукашенко пірнув в ополонку на Водохреща, що викликало насмішки в мережі.
  • Користувачі сумнівалися у справжності події та висміювали зовнішній вигляд Лукашенка.

Олександр Лукашенко вирішив показати, що він – людина віруюча. Тому 19 січня на Водохреща пірнув в ополонку. Цей показовий номер білоруського диктатора не оцінили. У мережі його підняли на сміх.

Так, перед камерами Лукашенко, одягнутий у білу сорочку, пірнув в ополонку. Довго пробути у воді йому не вдалося. Буквально за лічені секунди він вибрався назад, передає 24 Канал із посиланням на Nexta Live.

Дивіться також Обдарований студент: Лукашенко призначив стипендію молодшому синові Миколі 

Як Лукашенко висміяли за купання в ополонці?

Не менш кумедними були самі обставини купання політика. Його в цій місії супроводжував шпіц Умка, якого диктатор усюди тягає із собою. 

Спускаючись в ополонку, Лукашенко звернувся до собаки зі словами: "Я зараз", а та чомусь невгамовно лаяла. 

Користувачі мережі поставили під сумнів, що вода, у яку пірнав Лукашенко, справді була крижаною. Ось як вони коментували подію:

  • "Білорусьфільм нарешті навчилася робити спецефекти"
  • "А де пара хоч би від дихання? Чи в павільйоні кліматизація?)"
  • "Водичку попередньо підігріли?"
  • "Під балахоном термокостюм"
  • "Воду в ополонці підігріли, цікаво"
  • З сауни вийшов, в сауну повернувся. Теж мені – "диво"
  • "Знову ополонка з підігрівом?"
  • "Сто відсотків у ополонці кип'ятильник".

Недолугий зовнішній вигляд диктатора теж розсмішив користувачів:

  • "А нічнушку обов'язково одягати треба? Щоб ще комічніше було?"
  • "А чому без нічного чепчика?!"
  • "Такі білі сорочки, як у Лукаша, роздають пацієнтам у психіатрії. Цікаво: йому також там подарували?"
  • "Ще б шубу одягнув перед пірнанням"
  • "Йому ще ковпак і ліхтарик у руку"
  • "Тільки мені Лукашенко, який скрізь тягає собачку, видається дивним? Ну, типу така блондинка-утриманка з собачкою на руках. Бракує тільки якийсь брендового попонка з логотипом відомої фірми на собачці.

Чимало людей висловили розчарування з приводу того, що Лукашенко таки випірнув.

  • "Треба було одразу зверху крижиною закласти"
  • "Шкода, що випірнув"
  • "У перекладі з собачого – і не здумай виринути!"
  • "Шкода, що серце не зупинилося від перепаду температур"
  • "А що не можна було гирю до ніг прив'язати"
  • "Чому його судоми не схопили, і він не потонув?"
  • "Сподіваюся, трюк не мине без наслідків".

Інші конфузні ситуації з Лукашенком

  • Олександр Лукашенко впав на лід під час хокейного матчу, коли в нього врізався гравець. Диктатор зміг піднятися без серйозних травм. Після інциденту Лукашенко заявив, що почувається добре, хоча у нього є розтягнення м'язів спини.
  • Лукашенко публічно принизив українських жінок, називаючи їх "підстилками" та "проститутками". Висловивши образливі коментарі, він стверджив, що українці на Заході нікому не потрібні.
  • У Білорусі 26 січня 2025 року розпочалися президентські вибори, на виборчу дільницю головний претендент Олександр Лукашенко прийшов із песиком Умкою. Шпіц "помітив" стіну університету, де проходило голосування, що й потрапило в ефір.