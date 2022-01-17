Анонім повідомив про замінування технологічного коледжу "Львівської політехніки"
Джерело:"Варта 1"
У поліцію 17 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування технічного коледжу НУ ЛП. Правоохоронці евакуювали усіх працівників та студентів навчального закладу.
Наразі правоохоронці намагаються знайти вибухівку. Також вони встановлюють особу аноніма.
До теми Правоохоронці шукали вибухівку в усіх гіпермаркетах Metro у Львові
У Львові повідомили про замінування коледжу
Правоохоронцям 17 січня надійшло повідомлення про замінування Технологічного фахового коледжу Національного університету "Львівська політехніка". Навчальний заклад розташований на проспекті святого Івана Павла II, 15.
На місце події негайно виїхали поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини. Також, за словами очевидців, біля коледжу стоїть карета швидкої.
Наразі правоохоронці обстежують приміщення навчального закладу та прилеглі території. Студентів та працівників коледжу евакуйовують.Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.
Дивіться відео евакуації студентів:
Цікаво Анонім погрожував підірвати Львівгаз авіаційною бомбою
Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні
- У Черкасах 17 січня анонім повідомив про замінування всіх шкіл міста. Чого вимагає зловмисник, поки не відомо. "Мінування" триває вже четвертий день поспіль.
- Того ж дня одеським правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування ліцею в Малиновському районі. Наразі поліцейські перевіряють цю інформацію.
- Масові повідомлення про загрозу вибуху у ТРЦ та навчальних закладах не оминули Київ 13 січня. Кінологи та вибухотехніки перевіряли багато об'єктів.
- У Львові анонім 12 січня повідомив про замінування всіх міських шкіл. З навчальних закладів евакуювали майже 34 тисячі людей.
- Того ж дня поліція Дніпра також отримала повідомлення про замінування усіх шкіл міста.