Антивакцинатор Остап Стахів не з'явився на судове засідання: його дозволили затримати

Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву 16 листопада повідомили про підозру в спробі захопити владу. Наступного дня відбулося судове засідання, на якому псевдоактивісту повинні були обрати запобіжний захід.

Стахів не з'явився на суд. Адвокат заявив, що підозрюваний наразі перебуває у лікарні.

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Стахіву не обрали запобіжного заходу

Галицький районний суд Львова 17 листопада не зміг обрати запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву. Його підозрюють у намаганні повалити конституційний лад в Україні. Псевдоактивіст не прийшов на судове засідання, яке розпочалося о 12:00.

Адвокат Стахіва переконував, що він наразі перебуває на лікуванні у Сваляві, що на Закарпатті. Суддя Олег Юрків зазначив, що без присутності підозрюваного запобіжний захід йому обрати не можуть. Тож засідання перенесли на 18 листопада на 12:00.

Окрім цього, виконавчій службі дозволили примусово привести Стахіва у суд. Однак це можна буде зробити лише з дозволу лікарів. Інакше судове засідання знову перенесуть. За інформацією "Української правди", помічниця судді Діана Кузьма зазначила, що обрання запобіжного заходу відбувається обов'язково в присутності підозрюваного.

Оскільки Стахів не затриманий, то він мав сам прийти за повідомленням. Він не з'явився, тому була нарадча кімната і була ухвала про дозвіл на затримання. Від сьогоднішнього дня правоохоронці мають право на затримання і привід,

– додала Кузьма.

У коментарі "Радіо Свобода" прокурор Львівської області Юрій Курач зазначив, що у суді клопотали про тримання Стахіва під вартою.

"Подано клопотання про затримання цієї особи й доставлення його до суду для обрання йому запобіжного заходу. Це виконуватимемо разом з управлінням СБУ", – підсумував Курач.

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Підтвердження, що Стахів – у лікарні, немає

Прокурор Георгій Зенін розповів, що наразі підтвердження, що Стахів насправді перебуває у лікарні, немає.

"Достеменної інформації того, що він перебуває там, де каже сторона захисту, у нас немає. Інформація, яка представлена суду, не була належним чином завірена", – заявив прокурор.

Зенін додав, що кримінальне провадження проти Стахіва відкрили ще 3 листопада. Після майже 2 тижнів слідства 16 листопада йому врешті повідомили підозру в "діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Псевдоактивісту загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Того ж дня у помешканні антивакцинатора співробітники СБУ провели обшуки. Під час слідчих дій до його квартири прийшла група його прихильників. Вони спершу повідомили про замінування усього будинку, а потім блокували доступ правоохоронців.

Після обшуків Стахіва відвезли до міської лікарні швидкої допомоги у Львові. Однак лікарі не знайшли підстав для його госпіталізації. Куди потім попрямував підозрюваний, достеменно невідомо.

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Стахів скаржиться на проблеми із серцем

Виконувач обов'язків директора Свалявської міської лікарні Василь Кошеля підтвердив, що 17 листопада до них звернувся пацієнт 1985 року народження.

"Це було самозвернення, цей пацієнт поступив до лікарні сьогодні в обід. У нього – скарги на сердечні проблеми, наразі він перебуває на обстеженні", – зазначив Кошеля.

Лікар додав, що чоловік офіційно оплатив послуги за тарифами лікарні – понад 4 тисячі гривень. На запитання журналістів, чи приходили до цього пацієнта правоохоронці, лікар зазначив, що "поки що ні, але запит є".

Остап Стахів – відомий львівський антивакцинатор, провокатор та організатор проплачених акцій. З початку пандемії коронавірусу він заявляв, що хвороби не існує. Стахів регулярно поширює в соцмережах фейки про вакцинацію та різноманітні "теорії всесвітньої змови". Він неодноразово влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова й інших українських міст.