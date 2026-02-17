У Львівській області прогриміли вибухи: ППО відбивало атаку "Шахедів"

До Львівської області вночі 17 лютого залетіли ворожі БпЛА. Повітряні сили попереджали про цю загрозу.

Місцеві спільноти у телеграмі інформували про роботу ППО у регіоні. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Львівську область 17 лютого?

У Львівській області о 03:44 оголосили повітряну тривогу у Стрийському районі. Усю ніч 17 лютого тривала масована атака ударних БпЛА російської армії на Україну, і частина з них дісталися до Львівщини.

Місцеві спільноти у телеграмі писали у соціальних мережах про звуки вибухів на Стрийщині, мовилося про роботу Протиповітряної оборони. На момент публікації офіційної інформації про це не було. Відбій дали о 04:29.

А проте наліт БпЛА ворога триває. Дрони все ще рухаються на Захід, загроза не минула. Також відомо, що у повітрі перебувають кілька бортів Ту-95МС російської авіації, тож невдовзі можливий і ракетний обстріл.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?